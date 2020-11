Els arxius personals de intel·lectuals com Blasco Ibáñez, Juan Gil-Albert o Guillermina Medrano-Rafael Supervia es podran consultar en línia

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu està catalogant el contingut dels arxius personals i d’institucions que custodia en els seus depòsits perquè puguen ser consultats pels usuaris a través de la web bv.gva.es.

Fins ara només hi havia un inventari en PDF sobre els documents d’arxiu, però amb aquest nou projecte els arxius han sigut catalogats introduint buscadors combinats que permeten localitzar els documents de manera ràpida.

“Es fa un pas més i s’obri la consulta en els arxius catalogats perquè siguen consultables en línia per qualsevol persona, i d’aquesta manera es puga tindre una informació molt més detallada i accedir, en alguns casos, als documents digitalitzats”, explica la Conselleria de Cultura en un comunicat.

De moment s’accedeix als fons de Blasco Ibáñez, Guillermina Medrano-Rafael Supervia, Adelita del Campo-Julián Ramírez, Juan Gil-Albert, José Luis Aguirre-Pilar Marco, Jesús Martínez Guerricabeitia. José Rodríguez Olazábal, Ricardo Bastid i Vicente Llorens. El procés d’incorporació d’arxius s’anirà ampliant progressivament.

La documentació que està sent catalogada en aquest projecte és la que es refereix a l’arxiu personal dels intel·lectuals com a correspondència, informació i lligalls, fotografies, etc. La documentació bibliogràfica o la producció literària que disposa la Biblioteca Valenciana ja estava catalogada.

La Biblioteca té més de 400.000 documents d’arxiu entre els quals es troben 33 arxius personals de personalitats valencianes relacionades amb la literatura, la història, l’art, la música o la política, incloent-hi el de figures que van patir l’exili, cinc fons documentals institucionals com l’arxiu de la Casa Regional Valenciana a Mèxic i 10 col·leccions documentals.

La descripció arxivística dels arxius personals ha seguit la normativa internacional de descripció: normes ISAD(G) i ISAAR(CPF), i s’ha tingut en compte també la problemàtica que es puga derivar de la protecció de dades personals. Informàticament, l’OPAC d’arxius de la Biblioteca Valenciana forma part també del SAVEX (Sistema Arxivístic Valencià en línia).