El Feslloc 2024 celebra la majoria d’edat amb música, activisme i un fum d’activitats

Hi arriba la 18a edició del Feslloc, el festival de música en valencià que organitza l’Associació Cultural Feslloc, participada per Escola Valenciana i l’Ajuntament de Benlloc, els pròxims 11, 12 i 13 de juliol a Benlloc, a la Plana Alta. El projecte, que ha ajudat al creixement i la consolidació de l’escena musical valenciana, celebra la majoria d’edat reivindicant el talent creatiu en la llengua pròpia del País Valencià davant l’hostilitat política que minva propostes i suports institucionals per a la cultura en valencià.

Xavi Sarrià, Sandra Monfort, Buhos, Julieta, Figa Flawas, Pep de la Tona, Colomet, Pep Gimeno Botifarra i Palmer representen algunes de les 23 propostes musicals que acollirà l’escenari Ovidi, al poliesportiu de Benlloc. Com és de costum, la programació barreja projectes consolidats i formacions emergents amb 14 artistes i grups que mai abans han actuat al festival, per exemple Sa pena, Vaire, La Fulla, Ones, Lespurna i DJ Xibeka. També hi inclou propostes de Catalunya, Illes Balears i Euskal Herria, és el cas de Fades i En Tol Sarmiento.

A més a més, com es reflexa al manifest del festival, les dones tornen a tindre una gran presència, i és que el cartell d’enguany compta amb una presència femenina destacada, pràcticament el 50 % de la programació, amb Maio i DJ Trapella, entre d’altres, a més de les sessions d’experimentació musical en viu de DJ Xúquer, Karlos-K DJ, PD Comboi i DJ Xibeca.

Del Feslloc 2024 destaca, igualment, el programa cultural i esportiu, amb activitats que reivindiquen els referents culturals propis, per exemple el poeta Vicent Andrés Estellés, la mestra Marifé Arroyo o la pilota valenciana, així com altres apegades a l’actualitat, com xarrades sobre les noves lleis d’educació i de memòria històrica.

“18 anys de cançons i lluites”

En la 18a edició, l’Associació Cultural Feslloc vol reivindicar el seu treball activista per la música, la llengua i el país des de 2007. Amb el manifest “18 anys de cançons i lluites”, l’entitat reconeix l’acció pròpia envers el posicionament de la música en valencià, la descentralització de la cultura, la cultura sense finalitat lucrativa, la presència de les dones als escenaris, el suport a les noves ruralitats i l’activisme cultural i lingüístic. Així, malgrat la falta de suports institucionals i la dificultat per a competir amb altres projectes comercials sense cap compromís amb la cultura i la llengua pròpies, insisteixen en la força d’aquesta edició per seguir creant itineraris musicals i lligams entre artistes, públic, llengua i territori.

“Som un festival resilient, acostumat a superar obstacles de tota classe. Ara que, novament el context social i polític és tan hostil davant el fet de viure, estimar i cantar en valencià, tampoc ens plegarem de braços. Som el fruit d’un treball ininterromput, altruista i tenaç per a fer costat la gent que crea música en la nostra llengua i nos ens faran callar,” ha manifestat Voro Golfe i Cervera, de la comissió organitzadora. En aquest sentit, l’Associació Cultural Feslloc compta amb el suport del públic per fer possible la viablilitat del projecte. Les entrades estan disponibles al web feslloc.com.

Com en edicions anteriors, hi haurà Punt Violeta, per tal de prevenir la violència masclista i LTBIfòbica, així com un espai reservat a ONG i associacions culturals que vulguen participar en aquesta festa per la llengua i la cultura. D’una altra banda, cal recordar que, com en totes les edicions d’aquest festival, l’acampada està inclosa amb l’entrada.

Tres dies de música, esport i cultura

La xaranga del Feslloc encetarà la programació, dijous a les 18.45 hores, amb el correbars de benvinguda. En acabar, l’escenari Ovidi del poliesportiu municipal acollirà els concerts de Lespurna, Ones, Buhos, La Fulla, Vaire, Sa Pena i DJ Kibeka, a partir de les 20.15 hores, fins a les 4.30 de la matinada. El segon dia, hi actuaran Sandra Monfort, Maio, Xavi Sarrià, Figa Flawas, Colomet, DJ Trapella i DJ Xúquer, des de les 19.30 hores, fins a les 4.30 de la matinada. Per a acabar, dissabte des de les 19.30 hores, hi tindran tot el protagonisme Pep Gimeno Botifarra, Pep de la Tona, En Tol Sarmiento, Julieta, Palmer, Karlos-K DJ i PD Comboi, fins a les 5.30 de la matinada.

A més, el Feslloc 2024 ha complementat la programació amb d’activitats culturals i esportives diverses, adreçades a diferents públics, com tallers, xarrades, cinema, concerts, podcast en directe, activitats d’animació lectora i campionats, que tindran lloc el divendres 12 i el dissabte 13, de matí i de vesprada, en diferents localitzacions del festival.

El primer dia, a la pineda, s’ha previst el taller d’estampació de samarretes amb pintura permanent del Voluntariat Lingüístic de la Universitat d’Alacant, d’11 a 13 hores; també, a les 12 hores, el col·loqui “Arraconar el valencià: la perversió de la llibertat educativa”, moderat per l’activista d’Escola Valenciana Sònia Caparrós Gutiérrez i amb la participació de la presidenta d’Escola Valenciana, Alexandra Usó i Cariñena; la directora de la Unitat d’Educació Multilingüe de la Universitat de València, Alícia Martí Climent, el professor i filòleg Manel Pitarch Font, així com del director de la Unitat d’Educació Multilingüe de la Universitat d’Alacant, Jordi M. Antolí Martínez.

Igualment, a partir de les 13 hores, gaudirem dels concerts de Bèrnia i d’Aina Koda. Més tard, s’hi presentarà i narrarà el conte “El gran de la Pedrera”, de la il·lustradora benlloquina Sara Bellés, a les 18 hores. Paral·lelament, a l’auditori, s’hi durà a terme l’enregistrament de dos capítols del pòdcast Xusma Deluxe, d’Aina Monferrer, amb la participació d’artistes del festival, de 17.30 a 19.30 hores. L'accés és lliure amb la polsera del Feslloc, fins a completar l’aforament.

El segon dia començarà, a les 12 hores, amb el col·loqui “La memòria segrestada. Educació en temps de concòrdia”, moderat per l’activista d’Escola Valenciana Montse Morales i Payà i amb la participació de la gestora de patrimoni i memòria històrica Andrea Moreno Martín, el professor de l’Aula didàctica de memòria democràtica Joana Salazar Bonet i els professors de secundària María José Soriano Trachiner i Joanvi Morales Pérez; a més a més, a les 13 hores, el Feslloc acollirà la presentació del llibre del músic Pau Alabajos “Vicent Andrés Estellés. La veu d’un poble”, amb la participació de l’autor i l’editora de Sembra Llibres, Merce Pérez, al llarg del qual s’interpretaran algunes cançons inspirades en l’obra del poeta de Burjassot.

Ja a la vesprada, la xicalla tornarà a ser la protagonista, i és que de vesprada, a les 18 hores, podrà gaudir juntament amb la resta de la família del concert de Ramonets, gratuït i d’accés lliure. Simultàniament, a l’auditori, es realitzarà laprojecció i col·loqui de “La mestra”, de Sergi Pitarch Garrido, a les 17.00 hores, d’accés lliure amb la polsera del festival, fins a completar l’aforament.

Tots dos dies, les instal·lacions esportives acolliran campionats de bàsquet 3x3 i de fútbol sala, així com el XXII Campionat de frontó a mà per parelles, d’11 a 13 hores.