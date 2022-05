La Filmoteca de València projecta ‘El substitut’, la pel·lícula sobre l’acolliment de Franco als criminals nazis

Les conselleries d’Educació, Cultura i Esport i de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica han organitzat divendres, a les 20 h, en la Filmoteca de València, una projecció especial del llargmetratge valencià El substitut (2021) dirigit per Óscar Aibar i coproduït per Pedro Pastor per a Voramar Films.

La projecció comptarà amb la presència de la consellera Rosa Pérez Garijo i del director general de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos.

Amb ajudes a la producció de l’Institut Valencià de Cultura, El substitut no sols és una de les pel·lícules espanyoles més interessants de l’any passat, sinó que revela un dels episodis més vergonyosos de la història espanyola de la segona meitat del segle XX, en què moltes localitats del litoral valencià van acollir el retir daurat d’alts càrrecs del règim nazi fins a ben entrada la democràcia.

Protagonitzada per Ricardo Gómez, Vicky Luengo, Pere Ponce, Pol López, Joaquín Climent, Nuria Herrero, Bruna Cusí i Susi Sánchez, la cinta d’Óscar Aibar denuncia la complicitat de les autoritats espanyoles de la dictadura franquista i la transició democràtica amb els criminals nazis en un thriller que va més enllà i estableix una relació amb l’especulació immobiliària dels anys setanta i huitanta que ha omplit de ciment el paisatge de la costa espanyola.

Any 1982: un jove policia format en els barris més durs de Madrid accepta una destinació en un poble de la costa valenciana amb l’esperança de curar la seua filla i, de passada, guanyar una mica de tranquil·litat. Una vegada allí, es veu embolicat en la investigació de l’estrany assassinat de l’inspector a qui ha de substituir. Les perquisicions el portaran fins una urbanització de platja en què una comunitat d’ancians alemanys viu un retir paradisíac.

Presentada en la Secció Oficial del Festival de Cinema de Màlaga, El substitut és una producció de Tornasol, Voramar Films i Isaba Producciones Cinematográficas AIE en coproducció amb Entre Chien Et Loup (Bèlgica). Compta amb les ajudes de l’IVC i l’ICAA i la participació d’RTVE, À Punt Mèdia i Amazon Prime Vídeo. La pel·lícula es va rodar a Dénia i en altres localitats valencianes.

‘Construint memòria’

La Filmoteca ha programat aquesta projecció especial d’El substitut en el marc del projecte ‘Construint memòria’, amb què la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ret homenatge a les valencianes i valencians que van ser víctimes dels camps d’extermini nazi.

S’estima que un total de 654 persones, procedents de 220 municipis del País Valencià, van passar pels camps. D’elles, les 85 veïnes de la ciutat de València s’han homenatjat dijous en un acte organitzat pel departament que dirigeix Rosa Pérez Garijo i l’Ajuntament de València. La projecció d’El substitut de divendres és un complement d’aquest homenatge a les víctimes dels camps d’extermini.