Humans Fest incorpora videojocs socials i sèries en una edició que vol “mirar al futur”

El Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València, Humans Fest, celebra la XII edició del 8 al 22 de febrer, organitzat per la Fundació per la Justícia amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura.

La Filmoteca de l’Institut Valencià de Cultura serà una de les seus del festival, que per primera vegada tindrà una duració de quinze dies, amb la qual cosa augmenta el nombre d’activitats i projeccions tant en línia com presencials.

En una edició marcada pel lema ‘Infància i joventut’, el festival vol potenciar la participació de joves i infants, amb dues novetats: una selecció de sèries web de diferents països, i la secció ‘gamers’, dedicada a videojocs de temàtica social i de drets humans.

Igualment, la infància i la joventut tindran un paper rellevant, i es tractaran també temes com els bebés robats durant el franquisme, la diversitat en la infància de hui o la situació de la pobresa infantil a Espanya.

A més, per a incentivar la participació dels joves, l’organització lliurarà una menció honorífica al millor curt valencià realitzat per estudiants, per a fomentar així les produccions locals realitzades per joves.

Personalitats com Manuela Carmena, Baltasar Garzón, Joaquim Bosch o Hervé Falciani, a més de cineastes de tot el món, participaran en el festival amb més de deu debats en línia, en els quals es tractaran temes com la llibertat d’expressió, les dones cineastes o la creació artística en temps de reclusió.

En aquesta edició, la secció oficial de llargmetratges inclou estrenes de les millors pel·lícules de contingut social dels últims anys, guardonades en els festivals més prestigiosos del món, com ‘El pájaro pintado’, de Vàclav Marhoul, ‘Tres veranos’, de Sandra Kogut, o els debuts en el llarg de Gael García Bernal amb ‘Chicuarotes’ i Ai Weiwei amb ‘Vivos’.

Les seccions de curtmetratges i Humans VLC també es podran veure en línia, així com les projeccions especials i la secció 1 Minut 1 Dret, dedicada als centres d’ensenyament, i que tindrà un premi del públic. En aquest sentit, a més, cineastes residents a València com Octavio Guerra i Alberto Pla, han triat el Humans Fest per a l’estrena mundial de les seues últimes obres.

El festival reconeix amb el Premi pel Canvi Social l’Associació de Pòlio i Síndrome Post-Pòlio de la Comunitat Valenciana, que fa molts anys que lluita pel reconeixement de les víctimes, en un clar exemple de memòria històrica.

Finalment, els drets humans són una reivindicació de tot l’any, i per això Humans Fest ha apostat per continuar celebrant el festival, complint amb totes les mesures de seguretat sanitàries, com a mostra de resiliència i de denúncia de la vulnerabilitat dels drets de les persones, també en temps de pandèmia.