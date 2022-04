L’Acadèmia Valenciana de la Llengua se suma a l’Any Fuster: exposicions i traduccions d’un “intel·lectual de primer ordre”

Exposicions itinerants, traduccions, un còmic i un quadern didàctic, cicles de conferències i traduccions de l’obra de l’assagista Joan Fuster a l’anglés i al castellà. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha presentat dilluns les activitats organitzades en ocasió de l’Any Fuster amb la vista posada en la internacionalització de l’escriptor més destacat del País Valencià.

La presidenta electa de l’AVL, Verònica Cantó, ha definit Fuster com un “autor que permet i necessita moltes mirades”. Un “intel·lectual de primer ordre” en l’àmbit europeu que va modernitzar la tradició cultural i lingüística valenciana. “Va ser un cosmopolita des de Sueca”, assenyala Cantó, que destaca l’aproximació de l’AVL a l’autor, del qual enguany se celebra el centenari del naixement, com a “polièdrica, exigent i molt àmplia”.

El director de l’Espai Fuster de Sueca, Salvador Ortells, ha presentat l’exposició itinerant sobre l’assagista, així com la novel·la gràfica dibuixada per Daniel Olmo amb guió de Josep Antoni Fluixà, que també ha elaborat el quadern didàctic per als alumnes de secundària i batxillerat. “Una invitació a reflexionar sobre Joan Fuster amb continguts i activitats per a treballar a l’aula”, ha dit Ortells.

L’acadèmic Josep Palomero ha reconegut que “a vegades en aquesta societat de consum, els homenatges es converteixen en un producte”, per la qual cosa ha elogiat la idea de les jornades de formació al professorat perquè compten amb eines per a ensenyar sobre el personatge.

L’AVL també ha dissenyat bosses de roba i samarretes amb aforismes de Fuster i fins i tot sobres de sucre per al café o el te. A més, l’Acadèmia també aposta per les traduccions de la seua obra perquè “els castellanoparlants tinguen accés al nostre Fuster”, ha dit el president en funcions de l’AVL, Ramón Ferrer. “Resulta interessant afavorir les traduccions perquè siga conegut en altres cultures”, ha reblat Palomero.

L’acadèmica Àngels Gregori també ha destacat l’esforç per la “internacionalització i la difusió de l’obra de Fuster en l’exterior”, amb traduccions al rus, francés, anglés i castellà. “Sorprén que la figura clau de la nostra literatura siga un autor tan poc traduït”, ha lamentat Gregori. L’acadèmica ha apostat per “resituar” Joan Fuster com un “pensador de primer nivell i humanista” dedicat a la importació de corrents europeus “des de Montaigne passant per Camus”. Així doncs, les traduccions de l’obra de Fuster es presentaran en les fires de Frankfurt i Buenos Aires, a Nova York i a Madrid.

L’AVL també ha organitzat, per al pròxim 23 de novembre un acte festiu en el Teatre Principal de València amb músics, poetes i artistes vinculats a la figura de Fuster. De la seua banda, la televisió autonòmica À Punt estrenarà un documental, mitjançant el conveni que manté amb l’AVL per a dedicar un audiovisual a cada autor de qui se celebre el centenari.