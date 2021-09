L’artista Mona Hatoum rep el Premi Internacional Julio González de l’IVAM

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, acompanyat per la directora de l’IVAM, Nuria Enguita, ha lliurat el Premi Internacional Julio González a l’artista Mona Hatoum.

La creadora multidisciplinària es converteix així en la segona dona que el rep en els vint anys d’història del premi, que s’ha atorgat a artistes com Annete Messager, George Baselitz, Robert Rauschenberg, Pierre Soulages, Miquel Navarro, Jasper Johns o Andreu Alfaro.

El guardó reconeix “la trajectòria d’una de les artistes contemporànies més destacades a escala mundial i el seu compromís amb els drets humans”, ha destacat el conseller Vicent Marzà i ha afegit: “La seua famosa instal·lació ‘Hot Spot III’ es pot veure des del carrer i estic convençut que cada vegada que algú la mira convida a reflexionar sobre el món, la humanitat i la necessitat de reconstruir i cohesionar les nostres societats”.

A més, el titular de Cultura de la Generalitat ha assenyalat que “per damunt de tot, estem encantats de reconéixer el treball de Mona Hatoum perquè, a partir d’ara, estarà vinculada per sempre a València i ens encantaria que considerara aquesta ciutat com seua, com una més de les seues moltes i estimades pàtries”.

La directora de l’IVAM, Nuria Enguita, ha recordat que “l’exposició que li ha dedicat el museu és una ocasió excel·lent per a revisar la seua trajectòria”.

Cal recordar que des del 16 d’abril la galeria 1 de l’IVAM acull una mostra d’obres d’aquesta artista britànica d’origen palestí i que estarà oberta al públic fins al 26 de setembre.

L’exposició reuneix escultures, grans instal·lacions i obra sobre paper realitzades majoritàriament al llarg de les últimes dues dècades: “Estructures que ens parlen de cossos vulnerables, utensilis i mobiliari fora d’escala que es converteixen en presències transcendents; arquitectures violentades, objectes bells i al mateix temps feridors, o mapes del món que en la seua fragilitat ens conviden a pensar en l’espai-temps en què vivim i en les múltiples formes d’entendre una realitat en què es mescla l’aspecte personal i el polític”, ha afegit Nuria Enguita.

Mona Hatoum ha agraït aquest reconeixement i el muntatge de l’exposició de les seues obres organitzat per l’IVAM. Després de l’acte de lliurament ha impartit una conferència sobre la seua obra i el seu procés creatiu.