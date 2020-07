L’IVC augmenta un 78% les ajudes per al foment de la música fins arribar als 1,28 milions d’euros

La Conselleria de Cultura de la Generalitat, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, ha publicat en el DOGV la convocatòria d’ajudes al sector musical valencià, basada en una nova ordre de bases adaptada a la seua singularitat. Un “augment important del pressupost” de les ajudes al foment de la música, que arriba per primera volta als 1,28 milions d’euros.

“A més ens adaptem a la singularitat del sector musical valencià després d’haver compartit les seues necessitats reals per a consolidar una proposta flexibilitzada i més adaptada a enfortir la indústria musical valenciana”, ha indicat el conseller de Cultura.

En aquest sentit, la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, ha afegit que “aquesta nova convocatòria preveu dues noves modalitats, que abans eren inexistents: la modalitat per a programació en sales d’exhibició, amb una dotació de 130.000 euros, i les ajudes biennals per a l’organització i manteniment d’estructures administratives, amb 255.000 euros”, i ha afegit que “a més hem augmentat tots els topalls de les ajudes de les modalitats ja existents”.

Pel que fa a les modalitats ja existents, la pujada de cada dotació econòmica ha sigut generalitzada: la modalitat per a l’organització de festivals puja als 415.00 euros, un 32 % més que l’any passat; per a gires puja un 11 % fins a arribar als 100.000 euros; per a la producció d’espectacles de música en viu es destinen 150.000 euros, un 36 % més; per a la producció discogràfica hi ha una dotació de 100.000 euros, un 43 % més.

Sales de música privades

Cal recordar també que, dins de les mesures de ‘reaCtivem’, pel que fa al sector musical valencià, Cultura de la Generalitat està treballant en un calendari per a programar, entre octubre i desembre, el lloguer de sales privades dedicades a la música en directe per a l’organització d’uns 40 concerts, 2 per sala.

Quant a la dinàmica de contractació, s’ha determinat que cada sala faça una proposta que continga un calendari amb les dates de concerts i el nom dels grups de música valencians que es vol contractar.

L’IVC estudiarà cadascuna de les propostes i farà una anàlisi global del pla de concerts en viu en sales per a poder garantir la qualitat, la diversitat artística i l’equilibri territorial dels cartells de concerts proposats. La convocatòria específica es pot consultar en: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/16/pdf/2020_5579.pdf.