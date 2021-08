El Palau de les Arts reuneix les batutes de més projecció en la seua oferta simfònica de la Temporada 2021-2022, que inclou els retorns de Gustavo Gimeno, Juanjo Mena i Josep Pons i els debuts de Riccardo Minasi i Mark Elder en el primer any de James Gaffigan com a director musical.

Juanjo Mena serà l'encarregat d'inaugurar l'activitat simfònica de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana amb un monogràfic de Beethoven a l'Auditori de Teulada (3 de setembre) i el Teatre Calderón d'Alcoi (4 de setembre) dins de l'aposta de les Arts per oferir una programació vertebradora i d'abast autonòmic.

El director principal del Cincinnati May Festival i acreditat expert en l'obra del compositor alemany proposa per als primers concerts de 'Les Arts és Simfònic' dues peces imprescindibles del seu catàleg, les simfonies número 4 i 7.

El prestigiós mestre basc dirigirà també aquest mateix mes l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, en la seua primera participació en el festival Ensems. Reconegut pels seus treballs amb la música contemporània, Juanjo Mena dirigeix amb l'OCV un programa dedicat en la seua integritat a la finlandesa Kaija Saariaho, una de les grans figures de la música dels segles XX i XXI, amb les seues obres 'Circle Map' i 'D'Om le Vrai Sens'.

Saariaho fusiona música orquestral i electrònica a partir de sis estrofes de poesia del poeta persa Rumi del segle XIII en 'Circle Map' (2012). L'obra, que va gaudir d'una excel·lent acollida per part de la crítica, s'ha estrenat en els principals auditoris internacionals. El mateix Juanjo Mena va dirigir l'obra en la seua estrena amb la Boston Symphony Orchestra.

'D'Om le Vrai Sens' (2010) és un concert per a clarinet i orquestra en sis moviments, que Saariaho va compondre per al seu compatriota Kari Kriikku, virtuós clarinetista que també interpretarà la peça per al públic de les Arts. L'obra està inspirada en el cicle de sis tapissos medieval 'La dama i l'unicorn', que descriu de manera simbòlica els cinc sentits de l'ésser humà juntament amb un misteriós sisé.

En el mes d'octubre, debuta amb l'OCV a València i Castelló l'ascendent Riccardo Minasi, que en un temps rècord s'ha situat entre els directors amb més projecció a Europa. El titular de l'Orquestra del Mozarteum de Salzburg proposa un programa que evoca l'afinitat per Itàlia i per l'italià en les composicions de diversos autors que van desenvolupar la seua carrera a Viena.

En el faristol, figuren obres com 'Scena di Berenice', de Haydn, i 'Ah pèrfid!', de Beethoven, inspirades en versos del poeta italià -posteriorment establit a Viena- Pietro Metastasio, que comptaran amb la veu de la cotitzada soprano Julia Kleiter. L'OCV també interpretarà 'Obertura en estil italià, D 591', en la qual Schubert plasma la seua admiració per l'òpera italiana de Rossini.

Per a la segona part del concert, Riccardo Minasi dirigeix 'Aus Italien', que és considerat com el primer poema simfònic que va compondre un jove Richard Strauss, amb tan sols 22 anys, després d'un viatge pel país transalpí.

En el mes de desembre, torna a les Arts Gustavo Gimeno, fidel al seu compromís anual amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana. El director valencià, imparable en la seua ascendent carrera internacional, arribarà a València després d'haver debutat amb la Filharmònica de Berlín, considerada com la millor orquestra del món.

Després de la reeixida 'Simfonia número 9', que va dirigir en 2019, el mestre valencià reprén el particular univers mahlerià, aquesta vegada amb la 'Tercera', una de les partitures més complexes, ambicioses i extenses del compositor, la que retrata millor el seu amor a la naturalesa, la seua passió per la vida i l'adoració a Déu i, per a fer-ho, recorre a un impressionant desplegament orquestral i vocal.

Acompanyaran l'OCV en aquesta ocasió, el Cor de la Generalitat Valenciana, l'Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats i la mezzosoprano escocesa Karen Cargill, reputada intèrpret de l'obra de Gustav Mahler.

Després de debutar amb la formació titular de les Arts la passada temporada a Sagunt a Escena i a l'Auditori de Castelló, Josep Pons es presenta per primera vegada davant del públic de les Arts amb un suggeridor programa amb obres de Manuel de Falla i Maurice Ravel en el mes de febrer.

L'actual titular del Gran Teatre del Liceu i gran coneixedor de l'obra del genial gadità dirigeix el cor i l'orquestra titulars de les Arts en la seua monumental, i inacabada, cantata escènica 'Atlàntida' (Pròleg, parts I i III) amb les veus solistes de Núria Rial, Maite Beaumont i Damián del Castillo.

Per a la segona part del programa, el director català proposa la primera i segona suite de 'Daphnis et Chloé' de Ravel, una partitura refinada, exuberant i suggestiva que permetrà gaudir de les excel·lències de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana. El concert s'oferirà també a l'Auditori de Castelló.

James Gaffigan, a més d'inaugurar i clausurar la temporada operística, oferirà el seu primer concert com a director musical de les Arts a València i Castelló al principi del mes de maig amb un programa liricosimfònic, inspirat en els vincles interculturals.

Per primera vegada en la seua carrera, el batuta novaiorqués s'endinsa en el repertori de Joaquín Rodrigo amb 'A la busca del más allá', escrita en commemoració del bicentenari de la Declaració d'Independència dels Estats Units i que el saguntí més universal va dedicar a la NASA. Li seguirà, el cicle de cançons per a orquestra i mezzosoprano 'Shéhérazade' amb el qual Ravel es rendeix davant de l'exòtica fascinació de la narradora de 'Les mil i una nits'.

Com a tancament del concert, el director musical de les Arts ha triat la 'Simfonia del nou món', de Dvoák, cim de l'últim Romanticisme, que va ser escrita durant l'estada del compositor de Bohèmia als Estats Units.

El cicle 'Les Arts és Simfónic' es clausurarà en juny amb la visita d'un dels grans noms del circuit internacional, Mark Elder, batuta consagrada que es posarà al capdavant del Cor de la Generalitat i de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana per primera vegada en la seua carrera.

L'actual titular de l'Orquestra Halle de Manchester i artífex del creixement artístic de l'English National Opera (ENO) durant els huitanta, aprofundeix en dos compositors, Strauss i Stravinsky en els quals l'OCV és una reconeguda especialista i que podran escoltar-se a València i Castelló.

El director britànic proposa per a la primera part una obra inèdita en el repertori de les Arts, 'Simfonia dels salms', de Stravinsky, simfonia coral en tres moviments d'estructura lliure, corresponent al seu període neoclàssic, de complexa partitura per a cor i orquestra.

Com a segona obra, Mark Elder proposa el poema simfònic 'Ein Heldenleben', de Richard Strauss, considerada com una de les obres més exigents i compromeses del gran repertori simfònic. Una al·legoria, en la qual el mateix Strauss retrata, mitjançant el lèxic heroic, la vida de l'artista.