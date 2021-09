El Magnànim i la Unió de Periodistes publiquen una investigació sobre 'los menas' i altra sobre l'evasió fiscal valenciana

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, en col·laboració amb la Unió de Periodistes Valencians, acaba de publicar dos nous llibres dins de la seua col·lecció Periodisme. El número 7 és Menas, la infancia detrás de una etiqueta. Ser menor y extranjero no acompañado en la Comunitat Valenciana de Miriam Gómez Blanes, i el número 8 porta el títol Les cares de l’evasió fiscal. Pobresa, frau i corrupció a la Comunitat Valenciana, de Mar Vivó Jiménez i Carlos Remohí Rius.

Tots dos llibres foren premiats amb una beca de periodisme d’investigació Josep Torrent que dona la Unió de Periodistes Valencians, amb un jurat format exclusivament per periodistes i professors de periodisme: Laura Ballester, Cristina Medina, Pedro Valero, María Teresa Mercado, Juan Nieto, Guillermo López García i Lola Bañón.

Menas, la infancia detrás de una etiqueta

Tal com explica la institució, aquest treball busca traçar un mapa, el que marca el camí invisible, tortuós i solitari que segueixen molts menors estrangers en el seu periple cap a la Comunitat Valenciana. També el que els espera quan trepitgen les seues fronteres. El text aplega un cor de veus. D'una banda, les d'una part important dels actors implicats en l'atenció a aquests xiquets i joves, des que arriben fins que aconsegueixen la majoria d'edat. Per una altra, les pròpies dels menors, en primera persona.

En definitiva, aquesta crònica cerca ser “el testimoniatge d'aqueixa infància a la qual es despulla de tota identitat ocultant-la sota una etiqueta: 'menas'”. Després d'una exhaustiva investigació, tracta de donar resposta a si s'estan complint realment tots els procediments establits, tenint en compte les necessitats dels i de les menors que arriben sols. Per a això, el llibre inclou testimoniatges de diferents portaveus de l’administració, d'entitats socials, d'advocats que treballen per i per a acompanyar i assessorar els menors migrants que arriben sols i, per descomptat, de persones que han arribat a la Comunitat Valenciana, des d'altres països, sent menors no acompanyats.

Les cares de l’evasió fiscal

Aborda d’una manera genèrica la relació de l’evasió fiscal i la pobresa a la Comunitat Valenciana, i tracta conceptes com la corrupció, l’elusió fiscal, els desnonaments a famílies, les amnisties als bancs, el sistema desigual de recaptació tributària de l’Estat espanyol o el “peculiar” infrafinançament que pateix la Comunitat Valenciana.

El llibre és una radiografia de l’impacte que la corrupció, els mecanismes desiguals a la recaptació d’impostos, els intents del capital, ja siga a través dels paradisos fiscals o bé a través de l’aplicació d’enginyeria fiscal, per engrossir encara més. Les cares de l’evasió fiscal és un assaig que fa una anàlisi de la situació econòmica i social del període que va des de la crisi del 2008 fins abans de 2018, que intenta posar rostre a què diuen les xifres, però que al mateix temps també vol apuntar solucions a través de les veus expertes entrevistades.

Aquestes veus que, entre d’altres, han fet una crida a la necessitat de teixir una consciència ciutadana, que sàpia que també ha d’exigir els que governen que s’actue des d’una responsabilitat fiscal i social i, veus que defensen que la ciutadana i el ciutadà del carrer puga tindre una segona oportunitat en la vida.