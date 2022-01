El Magnànim publica una monografia de l’artista valencià exiliat a Mèxic Julián Martínez Soto

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació acaba de publicar El escultor Julián Martínez Soto y la retórica monumental del PRI en el México del s. XX, del professor i crític d’art Miguel Cereceda. El llibre, el número 23 de la col·lecció Itineraris, dirigida per Romà de la Calle, és un estudi de la trajectòria biogràfica i artística de l'escultor valencià exiliat a Mèxic.

Julián Martínez Sotos va nàixer a València el 1921 i hi va viure fins al 1937, data en la qual se n’anà a Mèxic, amb quinze anys, fugint de la Guerra Civil. El seu germà Pepe, un any més gran que ell, fou assassinat per l’aviació feixista italiana en un dels primers bombardejos que patí València.

Malgrat la seua trajectòria internacional i el seu prestigi com a escultor monumental, és molt escassa la documentació i la bibliografia sobre el seu treball, i, per desgràcia, cap publicació acadèmica o científica monogràfica. El Magnànim, amb aquest llibre, pretén omplir aquest buit. En paraules del seu autor, Miguel Cereceda: “Aquest llibre és una temptativa modesta de donar a conéixer públicament el seu treball”.

La vida i obra de Martínez Sotos estan vinculades, d'una banda, al president Lázaro Cárdenas, qui va acollir a Mèxic a nombrosos exiliats espanyols, i d’una altra, al president López Portillo, qui li va fer diversos encàrrecs d'escultures monumentals. Martínez Sotos arribà a ser l'artista responsable de la plasmació monumental del programa ideologico-polític del Mèxic dels anys setanta i huitanta del segle passat, on destaca la seua relació amb l’art oficialista del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De fet, és artífex dels grans monuments eqüestres de Pancho Villa i Emiliano Zapata, i ha sigut també autor de les principals estàtues dels líders mexicans del PRI.

Martínez Sotos, a més de a Mèxic, té estàtues i monuments a Estats Units (per exemple, una de J.F. Kennedy per a la Kennedy University de Califòrnia), Itàlia i Espanya.

L’autor: Miguel Cereceda

Miguel Cereceda (Santander, 1958) és professor titular d'Estètica i Teoria de les Arts en la Universitat Autònoma de Madrid i crític d'art en el diari ABC de Madrid. Ha sigut professor invitat en universitats d'Alemanya (Potsdam) i Mèxic (UDLAP). Ha sigut president de l'Institut d'Art Contemporani.

Ha publicat diversos llibres sobre estètica i teoria de l'art. Els més recents són: Parcial, apasionada, política (la crítica en cuestión) (Árdora, Madrid, 2020), Rilke y la filosofía (Arena, Madrid, 2020), Problemas del arte contemporáne@ (Cendeac, Murcia, 2006, 2a ed. 2008), Incomunidad (Arena Libros, Madrid, 2011) i Humanismo/Animalismo (Arena Libros, Madrid, 2012). També ha publicat nombrosos textos de catàlegs i col·laboracions en diverses revistes espanyoles. És autor d’una Historia de la escultura monumental del s. XX (coedició internacional UAM/UDLAP, Mèxic, 2021).

Més informació en alfonselmagnanim.net