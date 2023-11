El PEN Català va obrir dimarts a València la setmana dedicada al Dia Internacional de l’Escriptor Perseguit amb la presentació del cartell de Carmen Calvo

El PEN Català va celebrar dimarts el Dia Internacional de l’Escriptor Perseguit (DIEP) a València. Ho va fer en un acte a l’IVAM on es va presentar el cartell que l’artista valenciana Carmen Calvo ha creat per a la celebració dels diferents actes que al llarga de la setmana ce celebraran entre València i Barcelona al voltant del Dia Internacional de l’Escriptor Perseguit,

La trobada d’anit fou un acte emotiu on es va posar de manifest la confluència i la col·laboració entre l’art i la literatura en defensa de la cultura i de la llibertat d’expressió.

En aquests temps que vivim de vulneració de les llibertats i drets dels creadors, tant arreu del món com també darrerament a casa nostra, cal recordar que el PEN Club Internacional és l’organització centenària que té com a missió fonamental la defensa dels escriptors i creadors en situacions de perill. Un dels observatoris més importants que vetlla per la llibertat d’expressió i els drets dels creadors d’arreu del món.

Amb la presentació del cartell de Carmen Calvo se celebrà anit a València els vint anys de col·laboració entre el PEN Català i diferents artistes plàstics i visuals que al llarg d’aquest temps han cedit les seues obres per commemorar el Dia Internacional de l’Escriptor Perseguit.

L’acte el va obrir Gustau Muñoz, vicepresident del PEN al País Valencià i Lourdes Toledo. Durant l’acte van intervenir Carmen Calvo, que presentà el seu cartell i va ressaltar la importància del cartellisme dins de la cultura i, en particular, dins de la cultura valenciana i el compromís de les arts plàstiques per la llibertat dels creadors

Per la seua banda, Manel Guerrero i Carles Torner fan fer un recorregut per aquests vint anys de solidaritat entre art i literatura perseguida. Torner va donar a conèixer als assistents l’homenatge que demà dia 16 se celebrarà a Barcelona a l’escriptora recentment desapareguda, Victoria Amèlina. Amèlina fou una escriptora i periodista ucraïnesa assassinada per les forces armades russes en un atac amb míssils contra edificis civils a la ciutat de Kramatorsk. L’acte, que vol ser també un record per tots aquells escriptors i periodistes ucraïnesos que han perdut la vida durant la invasió russa, estarà protagonitzat per l’escriptor colombià Héctor Abad Faciolince, que acompanyava Amèlina en el moment del fatal atac.

Per a finalitzar la trobada, la poeta siriana i Premi Rossy-en-Brie del PEN Català, Nisrín Akram Khouri, va fer una lectura en àrab d’alguns dels poemes del seu llibre Pas en fals al marge de la història, publicat per l’editorial valenciana Vincle i el PEN Català. Guerrero i Torner en va llegir les versions catalanes dels poemes seleccionats.

Durant l’acte es va subratllar la necessitat actual d’estar vigilants a qualsevol vulneració dels drets i llibertats dels creadors a casa nostra, donats els símptomes preocupants de censura i persecució dels escriptors i actors valencians en raó de les seues idees i de la seua llengua.

En aquest sentit, Gustau Muñoz va assegurar que El PEN Català, a través del seus representants valencians, estarà alerta a aquests aspectes i tractarà d’activar la mobilització corresponent en coordinació amb entitats, col·lectius i associacions valencianes de tota mena que defensen la cultura.