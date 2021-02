El pianista Christoph Eschenbach esgota entrades en el seu debut amb l’Orquestra de València com a director convidat

El llegendari pianista i director alemany Christoph Eschenbach debutarà, aquest dijous dia 11 a les 19.00 hores, amb l’Orquestra de València (OV) com a director convidat amb un programa dedicat a Ludwig van Beethoven que ha esgotat les entrades disponibles. El públic assistent podrà escoltar a l’Auditori de Les Arts la Simfonia núm. 1 i, sobretot, el cèlebre Concert per a piano núm. 5 “Emperador” del geni alemany, que serà interpretat pel concertista austríac Rudolf Buchbinder.

Eschenbach, que va tindre com a mentors a George Szell i Herbert von Karajan i que ha dirigit les Filharmòniques de Viena, Berlín, Nova York i Londres, així com la Simfònica de Chicago i Staatskapelle Dresden, entre altres, ha visitat en cinc ocasions el Palau de la Música, des que debutara en febrer de 2001 amb la NDR d’Hamburg, i al capdavant de les prestigioses formacions de Philadelphia, París i Stuttgart en les següents ocasions.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals i presidenta del Palau, Glòria Tello, ha qualificat el debut d’Eschenbach amb la formació simfònica valenciana com un “pas endavant en l’excel·lència que busquem per a l’Orquestra, i una de les cites més importants d’esta temporada, que ens enriquix i que ha despertat una gran expectació en el nostre públic”.

A més, Tello ha destacat que este concert també està dedicat a José Iturbi en el seu 125 aniversari, en concret, amb el programa “Stadium Concerts”, que rememora com a partir de l’estiu de 1933 Iturbi “va començar a ser un dels músics més populars dels Estats Units, celebrant els “Stadium Concerts” que reunien més de 15.000 persones per escoltar-lo amb obres com el concert de piano programat per a este dijous”.

Rudolf Buchbinder, que acaba d’enregistrar un nou àlbum amb la Filharmònica de Berlín i Christian Thielemann precisament amb Beethoven, és l’altre protagonista d’aquest concert i un dels pianistes més apreciats pel públic valencià, hereu de la gran tradició pianística vienesa que es remunta al segle XIX.

Ha visitat la programació del Palau de la Música en 25 ocasions, moltes d’elles amb l’OV, altres en recital i una amb la Bayerischen Rundfunk i Lorin Maazel. “És molt important per al professorat de l’Orquestra”, ha manifestat el director del Palau, Vicent Ros, “treballar artísticament i compartir experiències amb un director convidat del prestigi internacional d’Eschenbach i de solistes de la mestria, personalitat i presència artística de Buchbinder”.