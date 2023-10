La Plaça del Llibre s’acomiada del Jardí Botànic amb una jornada dedicada a la mort i a l’imaginari fantàstic valencià

El Jardí Botànic de la Universitat de València acull, des de divendres passat i fins dimecres 1 de novembre, l’onzena edició de la Plaça del Llibre, una cita que té la vocació de “crear espais de normalitat” per a la llengua i la cultura valencianes. Es tracta d’una edició marcada pel canvi d’ubicació, ja que aquesta cita, que reivindica la potència de la literatura en valencià amb més de 3.000 títols de més de mig centenar d’editorials, ha canviat la plaça de l’Ajuntament pel Jardí Botànic en virtut d’un acord amb la Universitat de València i després que el consistori, governat pel PP i Vox després de huit anys amb el valencianista Joan Ribó com a alcalde, haja retirat el seu suport a l’organització.

Rafa Domínguez, director de la Plaça del Llibre, qualificava de “meravellosa sorpresa” l’espai triat per a la celebració de l’edició d’enguany de la fira: “L’espai és meravellós, extraordinari... i l’acolliment del Jardí Botànic, dels seus treballadors i de la Universitat de València ha sigut magnífic, així com la participació del públic, que ha acudit de manera massiva, no sols a la Plaça del Llibre, sinó també a fer un pla familiar en què compartir lectura i natura”.

A més, destaca Domínguez que les vendes acompanyen: “Estem en xifres similars a les de l’edició passada, cosa que és una bona notícia que ens anima a considerar el Botànic com una ubicació de futur”.

Celebració especial per Tots Sants

Dimecres 1 de novembre, festivitat de Tots Sants, la Plaça del Llibre, celebra una programació especial amb motiu d’aquesta festivitat dedicada a l’imaginari valencià de la por en col·laboració amb el Museu Valencià d’Etnologia (Etno). Així doncs, sota el títol ‘Faltar o morir’ tindrà lloc una taula redona en què participaran Raquel Ferrero i José María Candela, conservadors de l’Etno i comissaris d’una exposició del mateix nom, i Eusebio López, dissenyador de l’exposició i del catàleg: “És un llibre bàsic per a parlar-ne en un dia com el de Tots Sants, en què celebrem la mort”, explica Amparo Pons, responsable de la biblioteca del Museu d’Etnologia.

En aquesta xarrada s’abordarà com el concepte més tradicional de faltar “és completament diferent del de morir que tenim ara, passem del negre al blanc asèptic de la mort que hi ha hui dia. Serà un debat magnífic”, apunta Pons: “És de les primeres vegades en què es parla d’aquest magnífic llibre”.

A les 13, tindrà lloc una conversa al voltant de la Guia inacabada de la fantasia valenciana, un llibre editat per l’Etno el 2022 que pretén fer un recorregut per tot l’imaginari valencià vinculat al món fantàstic, amb un catàleg de les criatures fantàstiques valencianes signat per Víctor Labrado, un viatge per la geografia valenciana signat per Francesc Gisbert i una part que parla del calendari fantàstic valencià, tot amb il·lustracions de Marc Bou. “Intentem involucrar la gent perquè ens ajuden a acabar-lo, perquè som conscients que no ho sabem tot, que hi ha espais que encara no coneixem”, apunta Pons, que insisteix que aquest llibre és una crida per a conéixer “què més hi ha per ací”.

Premis Plaça del Llibre

El cap de setmana passat es van lliurar els premis Plaça del Llibre 2023, que volen servir d’“homenatge i reconeixement a persones i entitats que fomenten la lectura i la difusió de la nostra cultura i llengua”, tal com recordava la directora de la Fundació Full, Teresa Val. El Premi d’Honor a la Trajectòria Literària va recaure en la persona d’Isabel Robles, figura destacada del panorama poètic valencià per obres com L’espiral o l’acabada de publicar Han tornat les roselles, per la seua “gran talla humana i literària i el caràcter sòrdid, madur i reflexionat de la seua poesia”, tal com explicava Mercé Viana, de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

La Institució Alfons el Magnànim-Centre d’Estudis i d’Investigació, “figura de referència cultural, editorial i de pensament” en el panorama valencià en paraules d’Àfrica Ramírez, presidenta de l’Associació d’Editors del País Valencià, va rebre el guardó a la Trajectòria Editorial.

A més, l’associació Maestrat Viu va ser reconeguda amb el premi a la Difusió de la Cultura Valenciana com un “element imprescindible en la dinamització d’aquest territori”, segons destacava des d’Acció Cultural del País Valencià Anna Gascon.