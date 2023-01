Planeta entra en la principal editorial valenciana i el seu fundador, Josep Gregori, deixa la direcció

Josep Gregori, fundador i actual director del Grup Bromera, ha anunciat aquest dijous el relleu en la direcció com a conseqüència de la seua futura jubilació. Alhora, ha comunicat que el Grup Planeta entra a formar part de l’accionariat de Bromera amb l’objectiu d’impulsar el projecte editorial valencià i facilitar aquesta transició.

Bromera inicia el 2023 amb la incorporació de Planeta a l’accionariat del seu grup. Aquesta decisió busca donar un impuls a l’activitat del principal conglomerat editorial valencià coincidint amb l’anunci de la jubilació de Gregori com a gerent, prevista per al gener del 2024.

El relleu en la direcció dels diferents segells que componen el grup editorial valencià (Bromera, Algar, Tàndem, Animallibres, Més Llibres, Diálogo i Tilde) recaurà en la figura de Bernat Bataller, actual director comercial del grup. L’altre element clau del nou equip serà Sandra Capsir, directora de màrqueting i membre de l’equip directiu, fet que consolida un model de gestió en mans de joves professionals amb una llarga trajectòria dins de Bromera.

“L’entrada del Grup Planeta a l’accionariat de Bromera i el recanvi generacional de la direcció en persones de la casa són una garantia de projecció de futur. Estic convençut que aquesta meditada decisió afegirà valor i possibilitats al projecte i, en conseqüència, oportunitats per a les persones que comparteixen la visió del nostre projecte cultural i empresarial. Després de 39 anys d’intensa dedicació professional, crec que arriba el moment de començar una nova etapa personal sense abandonar el compromís amb la llengua i la cultura dels valencians”, ha afirmat Josep Gregori.

Per la seua banda, Jesús Badenes, director general de la Divisió Editorial del Grup Planeta, considera que “La participació en el Grup Bromera –un model de bona gestió, demostrada per la gran acollida que li dispensen llibreters, autors, ensenyants i lectors– significa un reforç de la nostra oferta literària global i, particularment, en el camp de l’educació i el llibre infantil i juvenil. És especialment remarcable la sintonia de plantejaments i la complementarietat entre Grup Bromera, al capdavant de l’edició valenciana, i Grup62, un altre gran referent editorial; amb aquesta nova vinculació també reforcem i ampliem l’aposta per l’edició en la nostra llengua”.

El recent acord amb Planeta aposta pel manteniment de la independència de gestió del Grup Bromera, la continuïtat de les seues línies estratègiques, el compromís social i mediambiental i de defensa de la cultura valenciana, alhora que garanteix la continuïtat a Alzira del seu equip humà, format per 60 persones, multitud de col·laboradors habituals i empreses auxiliars.

L’editor i fundador de Bromera, Josep Gregori, ha posat l’accent en els reptes i les transformacions que el grup ha mamprés en els últims anys i dins d’un procés de relleu en la gestió i modernització. Aquesta passada tardor l’editorial valenciana va optar per ampliar la seua estructura amb l’especialització de les àrees literàries i el fitxatge dels editors Marc Senabre (al capdavant de l’àrea juvenil i d’adults) i Paula Soriano (responsable de l’àrea infantil), configurant un equip encarregat de continuar la seua exitosa trajectòria cultural.

En els darrers anys, el grup ha impulsat la internacionalització de la seua activitat i alguns dels seus títols han estat traduïts a més de 20 llengües. Les vendes de Bromera han superat els 7,5 milions d’euros en 2021. De la seua banda, Algar Editorial, el segell que publica en castellà, té una notable implantació en el segment infantil de llibres il·lustrats, tant a Espanya com en alguns països sud-americans.