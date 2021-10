Publicacions de la Universitat de València inaugura a La Nau l’exposició pel seu centenari

Aquest dimarts s’ha inaugurat l’exposició ‘100 anys fent llibres’ amb motiu de la commemoració del centenari de Publicacions de la Universitat de València, un viatge per la història que combina tradició i modernitat i ens il·lustra sobre aspectes històrics i actuals de l’activitat editorial al si de la Universitat de València, amb la mirada dirigida cap al futur.

L’exposició es desenvolupa en dos espais diferents del Centre Cultural La Nau de la Universitat: la Sala Duc de Calàbria i la Sala Oberta del Centre Cultural La Nau. Es podrà visitar de forma gratuïta fins al 9 de gener.

Comissariada per les editores Maite Simón i Amparo Jesús-María, i pels historiadors Marc Baldó i Germán Perales, està organitzada pel Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València, el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, el Servei de Publicacions de la Universitat de València i la Biblioteca Històrica de la Universitat de València.

A l’acte han intervingut Marc Baldó, que ha destacat la importància de la relació de la universitat amb el llibre des de els seus inicis; Maite Simón, que ha descrit el contingut de la Sala Oberta amb especial atenció al camí dels llibres, “qué és la edició universitària i com editem”. També ha intervingut a l’acte Teresa Ferrer, actual directora de PUV (Publicacions de la Universitat de València), i Ester Alba, vicerectora de Cultura i Esport. La rectora, María Vicenta Mestre, que ha intervingut en línia, ha agraït a totes les persones que han fet possible, al llarg de la història, la construcció d'una editorial com Publicacions de la Universitat de València, una editorial de prestigi, qualitat i projecció internacional, amb múltiples guardons, y que acaba d’aconseguir la distinció de la Generalitat Valenciana amb motiu del 9 d’Octubre.

100 anys fent llibres

Durant el curs 2020-2021 Publicacions de la Universitat de València (PUV), l’editorial de la Universitat de València, celebra el seu centenari. I és que, encara que els llibres i la vida universitària sempre han anat de la mà, és a partir de 1920 quan es té constància en la institució, amb el naixement de la revista Anales de la Universidad de Valencia, d’una activitat editorial continuada i estructurada. L’exposició s’endinsa en aquesta història a través de les dues sales. A la Sala Duc de Calàbria el públic es pot acostar a la relació de la institució acadèmica amb el llibre, i en la Sala Oberta es mostra l’evolució i el procés de treball d’aquesta editorial universitària ja centenària.

A inicis del segle XX, la Universitat de València es trobava immersa en un procés de modernització. Començaven a proliferar revistes científiques especialitzades i és en aquest context de gran efervescència intel·lectual i acadèmica quan el claustre aprova la creació d’Anales, que veuria la llum ja el 1921. La revista donava compte de l’activitat de la Universitat, dels treballs del professorat, de les lliçons d’obertura de curs i del pressupost de gestió, entre altres informacions. Va ser la primera publicació periòdica editada amb regularitat, havia d’aparéixer cada any i requeria, per tant, l’existència d’una mínima infraestructura editorial: els orígens d’una activitat continuada que, amb el temps i una professionalització creixent, va ser l’embrió de l’actual Servei de Publicacions.

La consolidació d’aquesta incipient activitat editorial, ja després de la guerra civil, arriba amb la creació dels secretariats de publicacions i intercanvi científic, però és a partir dels anys huitanta del segle passat quan s’inicia una vertadera planificació editorial, amb la creació de col·leccions, la configuració d’un catàleg i la consciència de la necessitat d’una direcció editorial i de personal cada vegada més especialitzat.

PUV i, en general, les editorials universitàries del segle XXI han estat protagonistes de grans transformacions organitzatives, acadèmiques, educatives, professionals, comercials i tecnològiques.