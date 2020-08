Sagunt a Escena estrena amb caràcter absolut “Elektra.25” de la companyia Atalaya

El festival Sagunt a Escena estrena amb caràcter absolut l’espectacle “Elektra.25” de la companyia Atalaya al Teatre Romà de Sagunt.

Amb “Elektra.25” amb direcció i dramatúrgia de Ricardo Iniesta, la companyia Atalaya commemora que fa 25 anys que adapta grans textos del teatre clàssic universal sense perdre el seu reconegut llenguatge contemporani. Un muntatge de forta càrrega emotiva que traça el pont entre l’Electra dels grans poetes grecs i els qui la van adaptar al segle XX. Els càntics ètnics amb la música de Luis Navarro i els temes populars de els Balcans, Bielorrusia i Armènia, i les coreografies adquireixen una potència per damunt dels mateixos personatges. Buscant generar en el públic un interrogant entorn de la “venjança” i transmetre emocions alienes a les quotidianes.

La versió que veurem a Sagunt es una revisió del muntatge creat per la companyia en 1996 que fou premiat com el millor espectacle andalús, que va fer una gira per tretze països i que va obtindré, entre altres, el Premi del Festival Internacional a El Cairo.

El punt de partida del text és la “Electra” de Sòfocles, així com la “Elektra” de la versió que va realitzar Hugo von Hoffmansthal per a l’òpera de Strauss. La principal novetat és la introducció del personatge d’Orestes al começament per a que tinga una major presència física i anímica en l’espectador, permetent generar una major tensió i empatia en el públic al contrastar con el desconeixement de la presència d’Orestes per part de les protagonistes –Elektra, Crisóstemis i Klitemnestra- però també apareixerà al final, tal com plantejava Esquilo en “Coèforas” perseguit per las Erinias, de forma que el parricidi no siga glorificat.

També s’introdueix un nou cor conformat per les donzelles de palau la majoria de les qual recelen d’Elektra “Totes estes noves aportacions eleven la complexitat de la trama” explica el director.

Abans de la representació al Teatre Romà, a les 20 hores hi haurà a la Glorieta un espectacle de carrer dels grups Visitants i La medusa, de títol “Maletes de terra”, on cinc dones comparteixen el pas per un període històric que va des de la II República fins a la Guerra Civil i la postguerra, mitjançant escenes inspirades en esdeveniments històrics però connectats amb l’època actual donant prioritat a la veu de les dones.

El festival Sagunt a Escena està organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, l’Ajuntament de Sagunt i la Diputació de València.