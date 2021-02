La Sala L'Horta reprén la temporada amb una obra contra l'assetjament escolar

La Sala L’Horta reprén la temporada el pròxim 20 de febrer amb una bateria d'espectacles per a públic infantil que posarà l'accent en els espectacles per a bebés, a més d’iniciar una nova línia de programació enfocada a la comèdia i dirigida al públic jove i adult, tal com avança el centre cultural de Castellar-Oliveral.

El primer títol d'aquesta segona part de la temporada serà La bambolla de Júlia, una obra per a tota la família que mescla teatre, dansa i projeccions audiovisuals per a tractar el problema de l'assetjament escolar a través dels ulls d'una xiqueta. La companyia valenciana Maquinant Teatre proposa “un viatge al món interior de la protagonista i una anàlisi del seu entorn en aquesta història de superació que els professors poden utilitzar com a base per a establir amb posterioritat debats constructius amb els seus estudiants de Primer i Segon Cicle de Primària”, explica la sala.

Júlia, la protagonista, és una xiqueta que s'amaga dins d'una bambolla de silenci. Pateix per com la tracten els seus companys a l'escola, per sentir-se diferent i per ser tractada d'una manera que no arriba a entendre. La protagonista trobarà en l'expressió artística de la pintura l'eixida que necessita per a poder ser lliure i trobar el seu lloc en el món.

Una aposta per la comèdia en temps d'incertesa

La Sala L'Horta estrena al febrer una nova programació per a públic adult que rescata algunes de les comèdies valencianes més celebrades dels últims temps, però també aposta per les noves produccions. “No hi ha dubte que necessitem riure per a compensar la incertesa del moment que travessa el conjunt de la societat. En aquest sentit, el teatre és un dels nostres grans aliats”, expressen des del centre cultural.

Arrancarà el 27 de febrer amb Divina Aberració, comèdia musical de la companyia Cashalada que pren inspiració en la figura de David Bowie i el pop espanyol dels huitanta i en la qual es mesclen poesia, gamberrisme i humor. Un viatge musical subversiu amb les veus de Noèlia Pérez i Josep Zapater.

Aquesta nova línia, amb la qual la Sala L'Horta s'obri a nous públics, es durà a terme l'últim dissabte de cada mes, amb un preu fix de deu euros per entrada. Continuarà al març amb De Fora Vindrem, una peça basada en sketchs d'humor absurd de la companyia Purna Teatre. A l'abril arribarà el torn de Pot de Plom, que rescata una de les seues comèdies més populars, La Bíblia contada per Xavi Castillo. Finalment, al maig la Sala L'Horta acollirà l'última producció de la veterana companyia valenciana Albena Teatre, Waterloo. Aquesta comèdia, escrita per Pasqual Alapont i Carles Alberola, és un viatge en el temps que té la intenció de donar veu als quals ja no estan.