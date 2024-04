Una treintena de propuestas conforman la programación de 10 Sentidos para la edición 2024

El Festival 10 Sentidos vuelve para ser encuentro entre el arte y la ciudad de Valencia, con una programación que abarca creadores consagrados y emergentes, locales e internacionales y de diversas disciplinas y geografías. Las piezas se presentarán por sedes culturales de distintos barrios para acercar a todos los públicos diversas expresiones artísticas. La edición XIII es una celebración de la danza, las artes plásticas y escénicas, la música, la literatura y de la creación como actividad humana fundamental.

El encuentro comienza el 3 de mayo con una representación en la explanada del Assut, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a cargo del coreógrafo francés Sadeck Waff. Tras la inauguración, que está abierta a toda la ciudadanía, el Festival 10 Sentidos y Escalante reciben por primera vez en Valencia la pieza que cambió la danza contemporánea. ‘Fase, four movements to the music of Steve Right’, obra maestra de la bailarina belga Anne Teresa de Keersmaeker, se estrenará el sábado 4 de mayo en el Teatro Principal.

Dos artistas consagrados en la esfera internacional que dan paso a compañías emergentes y de territorios menos visitados, como el programa doble que se presentará en La Rambleta del colectivo de danza portugués Beatriz & Tiago y la Zagreb Dance Company. Los primeros, con su obra ‘the horMoans’ explorarán lo primordial, los impulsos y los lugares como dos habitantes de una tierra lejana. Por su parte, la compañía croata presentará con ‘Up and up’, un ritual conjunto en el que seis bailarines descubren la alegría de pertenecer a una comunidad y la responsabilidad del individuo hacia ella. Una llamada a la reflexión que también hará la pieza dancística “Songs of extinction”, de Annalì Rainoldi, sobre la huella del hombre en el entorno y el paisaje que acogerá la Sala Off. Otro programa doble junto a Bert Berg que abrirá una mirada al circo contemporáneo y al lenguaje corporal como medio para dibujar y extender el espacio físico.

Especialmente dirigidas al público infantil, los días 15 y 16 de mayo ‘Juegos de Bauhaus’ y ‘Miedo come todo…’ llegarán a Rambleta y a la Sala Rives, respectivamente. La primera, el nuevo estreno de Taiat Dansa, es un viaje que acercará a los más pequeños al arte y a los principios de la histórica escuela Bauhaus y su filosofía. La segunda, de la compañía mexicana Flores Teatro Danza dialogará con los más pequeños sobre los miedos y la importancia de hacer volar la imaginación.

Para los pequeños amantes de las artes plásticas,

el 9 de mayo vuelve el Concurso de Dibujo Infantil en la Fundación Mainel. La Cultura desde la mirada de los más pequeños siempre abierta al aprendizaje y despojada de prejuicios e imposiciones.

El 10 de mayo, los estudiantes de la Universidad LABA Valencia, School of Art, Design and New Media darán una entrada íntima y personal a las visiones en torno a la ciudad que los ha acogido. La exposición ‘Miradas y recorridos íntimos’, que tendrá lugar en la sala de exposiciones de Las Naves Valencia, será un tributo a las urbes por la que transitan nuestras vidas y a la riqueza de sensaciones, historias, experiencias y hasta miedos que nos recorren diariamente.

Las propuestas de artes plásticas y visuales son un crisol de trabajo con distintos colectivos sociales y diversos públicos. Destaca la pieza ‘Sparks’, un ejercicio de interpretación diseñado por la artista multidisciplinar italiana Francesca Grilli, que creará un cambio en la relación entre adultos y niños. Los infantes narrarán el futuro a los participantes que acudan los días 10 y 11 de mayo al Teatre El Musical (TEM).

Un trabajo en colectivo entre la artista y niños valencianos que comparte esencia con la pieza ‘Ninguna parte’, que se presentará en el CCCC. El artista Jaume Ibáñez y participantes de la Asociación Asindown y de la Coral Allegro de ONCE Valencia presentarán un ejercicio de expresión

multidisciplinar desarrollado en conjunto/comunidad. El Centro del Carmen también recibirá el Concierto de Plantas, ATeec Vol. 1 del valenciano David Orrico, una instalación interactiva y experiencia escénica con fines reflexivos. Otro de los proyectos comunitarios que destacan en la programación de esta edición es la invitación que hará José Ramón Hérnández a una ceremonia escénica realizada con personas migrantes y colectivos procedentes del sur global. Su ‘Bailar el cuerpo extraño (II)’ se presentará el 12 de mayo en el Claustro Gótico del CCCC, Centro del Carmen de Cultura Contemporánea.

Espai Inestable estrenará el 11 de mayo la primera obra de los dramaturgos Iván Mozetich y José Ramón Pujante. Una vuelta a los años noventa como la adolescencia del tiempo y un romance entre generaciones.

La Clausura, que despedirá esta edición el próximo 18 de mayo desde el claustro de La Nau, será un viaje abierto y participativo entre la pintura, la música y el baile. Irina Fokina, artista multidisciplinar, guiará al público en la creación de un mural participativo de gran formato. Tres encuentros bailados comenzarán con la bailarina e investigadora Inés Sybile, que hará un recorrido por la historia del kuduro; Irene de la Rosa acercará el flamenco a todos los públicos y Simon Bus, bailarín holandés, compartirá sus herramientas para expandir las posibilidades del cuerpo. El kuduro, el flamenco y la danza urbana serán la despedida al más puro estilo 10 Sentidos con tres solos a cargo de estos tres representantes de sus géneros para disfrute del público valenciano.

Charlas, encuentros profesionales y el reconocido Certamen Coreográfico también se celebrarán dentro de esta edición del Festival 10 Sentidos. Una cita con la ciudadanía valenciana que es un espacio abierto a las relaciones entre artistas, sociedad e individuos.