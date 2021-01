La entrada a València por la colapsada pista de Ademuz: casi 80.000 vehículos diarios con los servicios de metro más bajos del área metropolitana

La entrada a València por la pista de Ademuz y la avenida de las Cortes Valencianas cuenta con la intensidad más alta de paso de vehículos de todo el área metropolitana. En la movilidad de los municipios del área metropolitana de València predomina el uso del vehículo privado, con porcentajes superiores al 75% en el caso de los municipios de la primera corona relativamente bien comunicados por metro. El porcentaje de uso del vehículo privado llega al 90% en el eje de la CV-35 hasta Llíria, según los cálculos de la Alianza por la Emergencia Climática de Paterna. No es casualidad, sostiene el colectivo, que las frecuencias de metro de la línea 2 también sean las más bajas de toda el área metropolitana y que, en consecuencia, las personas que utilizan el metro sean muchas menos que en el resto de la primera corona metropolitana.

A Paterna llega solo un 34% de los servicios de metro que acaban en otras poblaciones, como por ejemplo Torrent. Este porcentaje disminuye para los barrios de Santa Rita y La Canyada de la localidad, donde se reduce al 19%, igual que en el resto de poblaciones hasta Llíria. La Alianza por la Emergencia Climática de Paterna advierte de que existe un "gran desequilibrio" entre los servicios que llegan a Torrent, cada 7 minutos —y que dan servicio a también a Picanya y Paiporta—, con los que tiene la línea 2 hasta Llíria, que no bajan de 15 minutos a Paterna y de 35 minutos de intervalo hasta Llíria. La población atendida hasta Llíria es de 154.000 personas, mientras que en el caso de Torrent es de 117.000.

El colectivo ecologista recuerda que al polígono de la Fuente del Jarro acuden a trabajar diariamente 10.000 personas, que producen 40.000 desplazamientos en coche y 68 toneladas diarias de CO2. El conseller de Movilidad, Arcadi España, anunció el año pasado la puesta en marcha de un servicio de autobuses lanzadera que conectarán València con los polígonos industriales de La Andana/Parque Tecnológico, Fuente del Jarro/Táctica, La Reva y Juan Carlos I. El servicio de autobús lanzadera empezó el pasado 7 de enero y la línea que llega al Parque Tecnológico y al polígono de L'Andana han registrado las mejores cifras de pasajeros (unas 25 personas cada mañana).

La plataforma vecinal lamenta que los buses lanzadera tienen un precio previsto de más de 70 euros frente a los 50 euros de abono mensual de metro. Cristina Domingo, miembro de la Alianza por la Emergencia Climática de Paterna, ha consultado con miembros del Comité de Empresa de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para calcular cuánto costaría la mejora de la frecuencia de paso del metro por las localidades cercanas a València de la comarca del Camp de Túria. “El aire de València podría estar mucho más limpio y la congestión de tráfico se podría reducir bastante si FGV contratara 11 maquinistas más para la línea 2 del metro, lo que supone una inversión aproximada de 385.000 euros anuales”, afirma Cristina Domingo en declaraciones a elDiario.es.

Domingo recuerda que hace ahora tres años las Cortes Valencianas aprobaron una proposición no de ley para aumentar las frecuencias de la línea 2 del metro desde Paterna hasta Llíria. “Aún no se ha hecho nada, y el conseller no quiere escuchar a los integrantes de la Plataforma 15 Minutos, que llevan años reivindicando unas mayores frecuencias”, afirma. Fuentes de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad sostienen que el titular del departamento, Arcadi España, siempre ha estado abierto a reunirse con cualquier colectivo.

La Generalitat ha aprobado recientemente la licitación para duplicar las vías hasta la Fuente del Jarro y para hacer una segunda estación en este polígono, con aparcamiento disuasorio, "una inversión muy elevada [cerca de ocho millones de euros] que dará sus frutos a medio plazo", reconoce la Alianza por la Emergencia Climática de Paterna, que sostiene que esta nueva infraestructura permite frecuencias de 15 minutos durante todo el día. "Existe un claro desequilibrio entre las inversiones para nuevas líneas y las inversiones destinadas a aumentar la frecuencia de las existentes. Hace poco se anunció una inversión de 6,2 millones de euros para la nueva línea que pasará por Nazaret, el Puerto y La Fe, pero las frecuencias de otras lineas, como es el caso de la línea 2, se recortaron un 20% en 2012 y aún no se ha restablecido ni tan solo la frecuencia anterior, que era un convoy suplementario en todas las horas punta", apunta Domingo.

Para Javier Belmonte, de la Alianza por la Emergencia Climática de L'Eliana, “los 15 minutos son clave para hacer atractivo el metro a mucha más gente". Belmonte destaca la necesidad de unificar títulos de transporte "para que se pueda ir en autobús metropolitano, local o en metro con el mismo billete y facilitar que las bicicletas puedan ir en toda la red de metro, y no solo en superficie". "Los nuevos convoyes que adquirirá FGV para sustituir a los que ahora acaban su vida útil tienen que tener un diseño europeo con un espacio específico para bicicletas", apostilla.

La portavoz de de la Alianza por la Emergencia Climática de Paterna lamenta que el conseller Arcadi España "habla mucho de reducir emisiones, de descongestionar la ciudad de vehículos para hacerla más vivible para las personas, para respirar un aire limpio y también para que el impacto del cambio climático sea menor, y en su mano está avanzar en este sentido". "Contratar más personal para la línea 2 supondría un avance, pero hasta ahora aún estamos esperando; realmente es incomprensible”, afirma Cristina Domingo. "Hay que actuar con diversas estrategias para hacer masivo el transporte colectivo e ir relegando el coche”, concluye Javier Belmonte.