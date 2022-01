A la espera del plan de choque para mejorar las Cercanías de València: los usuarios convocan una protesta para este viernes

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, exigió a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, una solución a corto plazo para "la situación de emergencia" que vive el servicio valenciano de Cercanías. En una reunión que se celebró el pasado 28 de diciembre, se le trasladó a Sánchez "la indignación de miles de valencianos y valencianas que, por el caos que sufren las Cercanías en la Comunitat Valenciana, no pueden ir a sus lugares de trabajo, a estudiar o hacer compras con la normalidad que deberían".

La ministra se comprometió a presentar en el plazo de una semana un paquete de medidas de choque que se puedan aplicar a corto plazo para intentar solventar esta situación. Sin embargo, ha pasado más de una semana y nada se sabe del mencionado plan, lo que ha agotado una vez más la paciencia de los usuarios, que han convocado una protesta este viernes a las 18.30 horas en la estación del Nord de València.

La Plataforma del País Valencià "por un tren público, social y sostenible que vertebre el territorio y enfríe el planeta" ha promovido la concentración en representación de numerosas organizaciones en defensa del ferrocarril, del territorio y del medio ambiente, así como de organizaciones sindicales y políticas.

Con esta concentración, la organización quiere denunciar de manera pública "el mal servicio de Cercanías de València, que cierra en 2021 con menos de 9,5 millones de usuarias, a diferencia de hace 12 años que contaba con más de 24 millones". La situación "es insostenible tanto por la carencia de personal y vehículos como por el desvío de las inversiones y la pésima gestión del servicio".

Por este motivo, piden el restablecimiento del servicio ferroviario anterior a la pandemia de la COVID-19, con la plantilla suficiente para garantizar un servicio de calidad, reorganizando los horarios y aumentando la frecuencia de los trenes.

Además, exigen que se apueste de una manera decidida por el transporte de Cercanías, y Media Distancia optimizando la gestión de los recursos económicos disponibles, priorizando las actuaciones más próximas a la ciudadanía y respetuosas con el medio ambiente, con la valoración de nuevos proyectos como el tren de la costa, así como potenciar las actuaciones encaminadas a fomentar la intermodalidad, la integración de la red ferroviaria en una red metropolitana al servicio de las personas, con movilidad reducida y bicicletas.

La entidad también pone de manifiesto que "el 7 de enero de 2022 hará un año que se cerró la línea de tren entre Utiel y Cuenca, lo que sucedió como consecuencia de la tormenta Filomena y siguió cerrada al finalizar esta y, además, sin línea de autobuses".

Esta línea hacía más de treinta años que no recibía ningún tipo de inversión económica y, de hecho, dado el mal estado de esta, "la circulación no podía superar los 60 kilómetros por hora e incluso en algunos tramos los 20 kilómetros por hora, condicionando así el servicio y obligando a las personas usuarias a recurrir al vehículo particular".

Desde los colectivos en defensa del ferrocarril se denunció esta situación dado que ya se preveía la estrategia del ministerio y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para cerrar definitivamente esta vía férrea.

"Esta línea es un ejemplo más que muestra el peligro que corre el ferrocarril convencional desde hace décadas, especialmente a causa del desvío de inversiones al AVE, modelo de transporte que beneficia a menos del 4% de las usuarias, dejando así zonas del interior incomunicadas, como la mencionada anteriormente", denuncian.

La plataforma exige el restablecimiento del servicio ferroviario entre Utiel y Cuenca que quedó interrumpido el 8 de enero de 2021, apostando por una rehabilitación exhaustiva, que permita poder aumentar la calidad del servicio, así como la regularidad y la frecuencia de esta.

Así mismo, rechaza el plan presentado por el ministerio sobre el cierre definitivo de la línea y su reconversión en vía verde, y la sustitución del tren por autobuses a la carta que restan posibilidades al servicio en las comarcas por las cuales transcurre la línea férrea, aumentando las diferencias entre la España vaciada y las grandes ciudades.