Un experto de Fisabio, tras levantarse el veto a fumar en las terrazas, advierte: “Fumar mata a mucha más gente que la Covid”

El pasado 3 de agosto se publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución de la Conselleria de Sanidad que dejaba sin efecto las últimas restricciones que quedaban vigentes en el territorio valenciano en materia de prevención por la Covid 19, entre ellas, la prohibición de fumar en las terrazas de los establecimientos hosteleros. La valenciana era la última autonomía que mantenía esta medida -Baleares la había eliminado unas semanas antes-. En ambos casos, los gobiernos autonómicos han cambiado de color tras los comicios autonómicos del 28 de mayo, con ejecutivos progresistas dando el relevo a Consells gobernados por la derecha -el PP en las Islas y populares y Vox en la Comunitat Valenciana-.

El investigador del servicio de salud y farmacoepidemiología de Fisabio (Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana), Salvador Peiró, ha explicado que “legalmente no era soportable” mantener la prohibición de fumar en las terrazas tras la finalización de la situación de crisis sanitaria, pero ha reclamado leyes antitabaco: “Fumar mata a muchas más personas que la Covid y es mucho más peligroso”.

Peiró, en una entrevista a Europa Press, ha señalado al respecto de la decisión del Consell que dirige el popular Carlos Mazón que este veto no se podía mantener porque “se adoptó basándose en el Estado de emergencia y al acabarse la situación de crisis sanitaria no puede prolongarse una medida basada en una ley que ya no existe”.

No obstante, ha recalcado que “lo razonable” es “promulgar leyes para reducir el tabaquismo con o sin Covid” porque “el tabaco mata a muchas más personas” que la virus. De hecho, en España se calcula que causa 40.000 o 50.000 muertes anuales.

Por ello, las medidas para controlar el tabaco en espacios abiertos como en las terrazas son “importantes”, pero no por su incidencia en infecciones respiratorias causadas por virus como la Covid, sino porque ayudan a reducir el tabaquismo general.

Así, desde Salud Pública defienden leyes antitabaco que no solo supongan un control de los espacios donde esta permitido fumar, sino que también recoja otras medidas disuasorias como subir “mucho” el precio del tabaco.