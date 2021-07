Los federalistas europeos aterrizan en Valencia con un mural gigante

La Unión de Federalistas Europeos (UFE) ha aterrizado en Valencia con la iniciativa 'Make Europe Bloom: the time is now!', una campaña política para concienciar sobre la importancia de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (Cofoe), como marco en el que avanzar en las reformas que pueden crear las condiciones y los cambios que los ciudadanos están demandando. El proyecto, financiado por la Comisión Europea, ha querido dejar un rastro perdurable en la ciudad en forma de mural gigante elaborado por el artista urbano Antonyo Mares en paralelo al encuentro que reúne en Valencia en La Nau y en el Jardín Botánico paneles y mesas redondas sobre el federalismo europeo que versan sobre soberanía y democracia y sobre el futuro de la Unión Europea.

El primer mural del proyecto se ha pintado en la fachada del Museo Fallero de Valencia, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El artista ha plasmado la visión de la ciudadanía, encuestada a través de un formulario, y su obra tendrá una esperanza de vida de, al menos, un lustro, según han pactado los organizadores con el Ayuntamiento de Valencia.

Durante los encuentros previstos en varias ciudades, los responsables políticos nacionales y locales y representantes de la sociedad civil visitarán los murales para animar a participar en un grupo interpartidista de eurodiputados, especialmente miembros de la UEF y del Grupo Spinelli del Parlamento Europeo, y del país o región en cuestión. La iniciativa concluye con la redacción de un informe final que se traducirá al inglés, francés, alemán, español, italiano y a las lenguas en las que se desarrollen los eventos locales.

"Con este primer mural no solamente se busca dar visibilidad y dinamismo a la ciudad de Valencia y su cultura, sino que también se busca proyectar la historia y el compromiso de la ciudad y de la Comunitat Valenciana para con los valores europeos de igualdad, solidaridad, diversidad y tolerancia", explica la Unión de Federalistas Europeos.

Valencia inicia así la andadura del proyecto, que aterrizará en otras cinco urbes europeas: Vilna (Lituania), Lesbos (Grecia), Calabria (Italia), Nicosia (Chipre) y Varna (Bulgaria). "Basándose en el discurso sobre el estado de la Unión de 2020 de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este proyecto también contribuirá a crear la nueva Bauhaus europea reflejando los sentimientos de los ciudadanos sobre Europa a través del arte", agrega.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha visitado el mural del artista Antonyo Mares, acompañado por el comisario de la iniciativa, Fran Picasso, y por la directora del proyecto y de la UFE, Alejandra Almarcha y el conseller de Cultura y Educación, Vicent Marzà. El alcalde destaca la elección de València para tomar parte de esta acción, "que responde —ha explicado— a la implicación de la ciudad en numerosos objetivos europeos, a través de iniciativas como Missions València o la Agenda Urbana 2030".