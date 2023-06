Feijóo afirma que tienen “profundas discrepancias” con la presidenta antiabortista y antivacunas de las Corts, pero que no está en el gobierno

El presidente del PP y candidato a presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, quiso plantear un “juntos pero no revueltos” sobre el extremismo de algunos de los miembros de la ultraderecha de Vox, socia del PP en la Comunitat Valenciana en esta nueva legislatura.

En la entrevista que concedió este miércoles por la noche en El Hormiguera, Feijóo fue preguntado por los planteamientos antivacunas y antiabortistas de la nueva presidenta de las Corts, Llanos Massó, y de forma defensiva el líder popular anteponía que “es la presidenta del Parlamento, no es un miembro del gobierno”, aunque también es la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana, únicamente por detrás del President de la Generalitat. A continuación el líder del PP criticó sus posicionamientos: “No podemos estar de acuerdo. Una persona antivacunas pues creo que no respeta los criterios científicos comunmente admitidos y creo que debería replanteárselo. Una persona antiabortista tiene derechos similares a una persona abortista, si no quiere abortar para qué lo va a hacer, no es obligatorio en ningún país del mundo abortar”.

Por ello intentaba marcar distancias ideológicas señalando que “no estamos de acuerdo con ese tipo de cuestiones y en consecuencias discrepamos y discrepamos profundamente sobre algunos pensamientos ideológicos. ¿Por qué? Porque no somos Vox”.

Por otro lado también abordó el acuerdo programático para el gobierno de la Comunitat Valenciana en el que se habla de “violencia intrafamiliar” y no de “violencia machista o de género”. Sobre ello Feijóo asegura que “este documento no está para nada en contra de la ley de violencia machista de la Comunitat Valenciana y además lo ha dicho el candidato y presidente Mazón, que esa ley se va a mantener, que esa ley no se va a derogar”. A ello añadía también sobre las políticas de Igualdad que “ya le anticipo que estarán dentro de consejeros del PP”.