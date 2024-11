'Financial Times' señala a Mazón como responsable del desastre de la DANA por su errores y su “larga comida”

Un titular contundente del Financial Times para sentenciar responsabilidades: “The long lunch blamed for Spain’s flood alert failure” (La larga comida culpable del fracaso de la alerta contra inundaciones en España). De este modo se expresaba este miércoles el periódico británico que ha señalado directamente a la gestión de Carlos Mazón por sus errores, empezando por la comida que lo mantuvo fuera del comité de crisis durante las horas que se desbocaba la DANA del 29 de octubre.

El rotativo explica que las inundaciones que han matado más de 220 personas en España “han lanzado una dura advertencia sobre como los errores oficiales pueden causar el fracaso de los sistemas de alerta de desastre en una era de catástrofes difíciles de predecir”. Apunta entre los capítulos de la “mala gestión de la catástrofe”, el retraso del envío de la ES-Alert de emergencias, pasadas ya las 20 horas “prácticamente 13 horas después de que la agencia meteorológica advirtiera de lluvias muy intensas”.

Señala directamente a “Carlos Mazón, jefe conservador del gobierno regional” porque “el día de las inundaciones, celebró una comida de tres horas, que, según los medios de comunicación locales, no acabó hasta las 18 horas, cuando algunas ciudades y pueblos fueron devastados y habían llegado los primeros informes de personas desaparecidas”.

Otro nombre que saca a relucir el rotativo es el de Salomé Pradas, cuando reconoció que no conocía el sistema ES-Alert hasta la tarde del día de las inundaciones, “más tarde se retractó de esta declaración”.

Sobre las responsabilidades señala que Mazón dijo el lunes que llegará el momento de revisar actuaciones y aceptar errores, “pero ha intentado restar importancio a su larga comida”. “Dijo que se mantuvo en contacto con los compañeros por teléfono y que su presencia no era necesaria en una reunión clave de un comité de emergencia que comenzó a las 17 horas. No fue hasta alrededor de las 19 horas que'todo cambió'”, ha manifestado.

Subraya, por otro lado, también la protesta en València a la que acudieron 130.000 personas “pidiendo la dimisión de Mazón”, y uno de los lemas más destacados: “Nuestras manos están teñidas de barro, las suyas de sangre”.

Entre los testimonios que recoge está el de Jesús Lluch Ferrer, director del BUSF, una ONG de bomberos especializada en asistencia de desastres, quien explica que “la agencia estatal de meteorología Aemet hizo su trabajo enviando alertas técnicas que culminaron con el aviso 'rojo' más grave a las 7:36 horas del día de las inundaciones”. Añade así que los técnicos “pueden informar, pueden advertir, pero no son el brazo ejecutivo. No pueden decir a la gente que se quede en casa. No pueden decir a las empresas que cierren sus puertas”.

Financial Times recuerda antecedentes de sistemas de alerta “inadecuados” como el de las inundaciones de 2021 en Alemania, Bélgica y Países Bajos, que también mató a más de 200 personas, y que tras una evaluación de la Universidad de la ONU señaló que “mejorar la difusión y la comprensión de los mensajes de alerta primaria es clave”. También recuerda el caso de los incendios forestales en Hawái en 2023 donde hubo “alertas insuficientes o ineficaces”.

“Explosión de un juego de culpas”

El periódico también advierte de la batalla política que puede torpedear el correcto funcionamiento de las alertas. “La responsabilidad de las alertas a menudo se divide entre diferentes instituciones”, y que estas instituciones “están supervisadas por partidos políticos encerrados en un conflicto permanente”, lo que ha derivado en este capítulo en que “ha explotado un juego de culpas”.

Señala así que como son las comunidades las que lideran la respuesta a desastres en España, “el Gobierno central liderado por los socialistas dijo que la administración de Mazón dirigida por el PP tenía la responsabilidad de enviar a los teléfonos móviles una alerta oportuna”. A esto añade que Mazón “continuó con su horario habitual la mañana del 29 de octubre” y recuerda el vídeo de pasadas las 13 horas en el que explicaba que las lluvias “se estaban alejando”, mientras explica que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, “ha dicho que a primera hora de la noche estaba claro que València no estaba tomando las decisiones correctas'”.