La Fiscalía Anticorrupción recurrirá ante el Supremo la absolución de Camps en 'Gürtel'

La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado al tribunal de la Audiencia Nacional que absolvió a Francisco Camps, expresidente valenciano, un recurso al Tribunal Supremo contra la sentencia, según informa El País.

Anticorrupción rebajó su petición de pena para Camps a un año de prisión por los presuntos delitos de tráfico de influencias en concurso con prevaricación administrativa, además de inhabilitación para el sufragio pasivo. También solicitaba para el expresidente autonómico una multa de 250.000 euros (con una responsabilidad subsidiaria por impago de un año de cárcel) e inhabilitación para cargo público de seis años. La acusación popular, que ejercen dos exdiputadas autonómicas del PSPV-PSOE, también anunciaron a la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un recurso de casación ante el alto tribunal contra la sentencia absolutoria en la última pieza separada del 'caso Gürtel'.

El fallo, conocido el pasado mes de mayo, concluía que no existen pruebas, ni siquiera indicios, de que Camps ordenara contratar con trama Gürtel más allá de las confesiones de Álvaro Pérez 'El Bigotes' y de Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, insuficientes si no pueden ser corroboradas por otros medios.

Por su parte, los principales jefes de la trama Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes), que alcanzaron un pacto de conformidad con el Ministerio Fiscal, fueron condenados a penas de hasta dos años y tres meses de cárcel por delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.

Tras el anuncio el pasado martes del recurso de la acusación popular contra la absolución, Francisco Camps dijo en rueda de prensa que no va “a parar” y que va a continuar con su “ilusión” de regresar a la primera línea política. “No me asustan, no me dan miedo y no me van a parar”, afirmó el expresidente valenciano.