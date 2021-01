"Fosa negativa" en Gandía: cuando los excavadores no localizan a las víctimas del franquismo

Los trabajos de excavación en el cementerio de Gandia (Valencia) no han localizado a las 63 víctimas del franquismo que están enterradas en el campo santo. En estos casos, los especialistas hablan de "fosa negativa". El primer sondeo lo realizó la empresa Arqueoantro en una zona del cementerio donde una de las familias implicadas en la búsqueda, los Albero, indicó que podían haber siete personas fusiladas el 7 de agosto de 1939. A pesar de la valiosa pista y del uso del georradar, los especialistas no han encontrado nada.

Cuando se encuentra una "fosa negativa", hay dos posibilidades: o no es exactamente el lugar donde estaban los cuerpos o la fosa fue vaciada en un momento dado. "Es raro porque en un cementerio siempre te sale algún enterramiento o resto óseo y aquí solo ha aparecido un poco de material de cerámica", explica el arqueólogo Álex Calpe, uno de los responsables de los trabajos de localización.

El equipo de Arqueoantro también ha excavado, sin éxito, en otra zona del cementerio municipal sobre la que se construyeron nichos y panteones. Las sucesivas ampliaciones de los cementerios tapan en algunas ocasiones espacios donde permanecían los cuerpos enterrados de las víctimas del franquismo, en muchos casos sin que sus descendientes puedan reaccionar. "Hay que tener en cuenta que el cementerio se ha transformado mucho, puede que te señale ahí y que sea dos metros para adelante", dice Calpe. "Han pasado 80 años, se ha ajardinado y se han construido panteones familiares", añade.

Esta segunda zona cuenta actualmente con muchos nichos construidos y sólo quedan los pasillos entre las filas de nichos en los que han podido sondear y donde encontraron "cuerpos de gente muy mayor o enterramientos infantiles". "La zona de los nichos no se puede tocar pero da posibilidad de seguir buscando", asegura el arqueólogo.

Otra dificultad añadida es que en el cementerio de Gandia, a diferencia del de Castelló, "hay acta de defunción pero no hay registro cemeneterial". Calpe lamenta que las familias no hayan podido localizar a sus seres queridos pero asegura que los trabajos en los cementerios de Castelló o Paterna, donde los cuerpos estaban más localizados, son más bien atípicos: "lo normal es que tengas mucha probabilidad de que no aparezca nada".

La fosa más grande del territorio valenciano

La siguiente parada del equipo especializado en exhumaciones, después de dos intervenciones pendientes en Alicante y Segorbe, será la fosa más grande del territorio valenciano, localizada en el cementerio de Paterna. En la fosa 126 del campo santo de Paterna está previsto recuperar los restos de 238 personas procedentes de cinco sacas de víctimas de fusilamientos acaecidos entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre de 1940. El equipo de Arqueoantro —compuesto por arqueólogos, antropólogos e historiadores— también se centrará en la fosa 21, donde buscan a 78 víctimas a petición del Ayuntamiento de Quart de Poblet, de donde eran oriundas.