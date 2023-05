Un funcionario sobre los encargos de la sanidad pública valenciana a la red Gürtel: “No eran contratos habituales”

“No eran contratos habituales”. Así se ha referido el funcionario Enrique G. de F. a los encargos de la Conselleria de Sanitat a la red 'Gürtel' para la organización de los premios 'Salud y Sociedad' en 2006. El testigo, jefe de servicio del departamento autonómico, ha afirmado durante su declaración en el juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional que la contratación era “cuestión completamente extraordinaria”.

“Nunca habíamos llevado este tipo de contratos”, ha dicho el funcionario, que dependía de la subsecretaría de Sanitat, cuyo titular por aquel entonces, Rafael Peset, es uno de los acusados en la causa. El evento tuvo un coste total en su primer edición de 86.166 euros y de 30.190 euros en la siguiente del 2007.

El testigo ha asegurado que los presupuestos de las empresas de la red Gürtel le llegaron de la subsecretaría aunque no recordaba exactamente quién se los remitió. El funcionario, que ha reconocido que no tenían experiencia en la organización de ese tipo de actos, planteó sus dudas a una jefa de sección también acusada. “Me dijo que no me preocupase porque el subsecretario nos pasaría los presupuestos porque ya tenía las empresas”, ha declarado a preguntas de la fiscal anticorrupción.

El funcionario elaboró los pliegos técnicos sin saber muy bien cómo proceder. “No teníamos otra opción en que basarme, nadie me había pasado más datos, sobre los presupuestos hechos no quedó otra posibilidad que montar lo que había”, ha dicho.

Además, cuando los presupuestos llegaron a sus manos “estaban sin firmar” y no habían sido registrados en la subsecretaría, ha recordado. “Si están sin firmar, en teoría, el departamento de contratación tiene que pedir la ratificación de los presupuestos”, ha asegurado. Tampoco se le solicitó ningún informe propuesta para el contrato menor.

El mismo día que se aprobaron los pliegos (el 30 de mayo del 2006) se adjudicó la elaboración de una escultura para el acto a una de las empresas de la trama y el escenario a una de las firmas que subcontrataba Álvaro Pérez 'El Bigotes', delegado de la red en Valencia.

Sobre la elección de las empresas, le “dio la impresión de que todo lo estaba dirigiendo el subsecretario”, ha declarado el funcionario, quien también ha matizado que no lo puede afirmar con certeza. Tampoco obtuvo una memoria valorada de los presupuestos, según ha dicho. “No es lo normal que haga los pliegos a la vista de unos presupuestos”, ha abundado el testigo, quien ha destacado el ritmo “apresurado” con el que se organizó el acto, algo que “no era normal”.

El subsecretario, Rafael Peset, “había fijado la fecha de la celebración y no tenía otra alternativa que los presupuestos que me habían pasado de la subsecretaria, no considero eso una ilegalidad, lo único que consideraba era que iba todo muy precipitado”. “No era la forma más correcta de hacerlo”, ha concluido. También ha reconocido que “en ese momento” no vio “nada sospechoso”.

No se comprobó si las empresas que habían presentado los presupuestos tenían la correspondiente solvencia económica y profesional: “Eso jamás se nos pidió y no se había verificado por la unidad de contratación, simplemente nos llegó el contrato aprobado y firmado”. “En ese momento sospechoso de ilegalidad no vi nada, otra cosa es que me pareciese que no era la mejor forma de hacer las cosas”, ha declarado el testigo. Los contratos para la celebración del acto al año siguiente, también adjudicados a la red Gürtel, tuvieron un recorrido similar: “Me los encontré ya hechos”, ha afirmado.

Otra testigo, la funcionaria María del Carmen A. V., ha asegurado que en aquel procedimiento de contratación menor echó en falta el informe de adjudicación: “Allí no se adjudicaba nada que no llevaba un informe”, ha declarado.

Finalmente, Alejandro A. P., antiguo comercial de una empresa subcontratada por El Bigotes para montar escenarios y stands, ha confirmado que los informes presentados por la trama Gürtel ante la Conselleria de Sanitat no eran de la firma en la que trabajaban ya que no se correspondía con el formato habitual que utilizaban. “Nuestro formato de presupuesto no se parece en nada, que ellos luego hicieran lo que hicieran nosotros no interveníamos en nada”, ha dicho.