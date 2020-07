Siete años después de su último congreso en la ciudad, el PP de Valencia tiene nueva presidencia. Los militantes han avalado con 407 de los 413 votos emitidos (el 98,5%) a Maria José Catalá como nueva líder del partido en la capital valenciana. Los populares han celebrado este viernes el primer congreso que renueva las direcciones del partido en España, un cónclave pospuesto por la pandemia.

En su discurso de clausura, Catalá ha acuñado el término 'Generación Casado', en referencia a un proceso de renovación que afronta el partido tras perder numerosos gobiernos, el de España como principal insignia, como consecuencia de los escándalos de corrupción que ha protagonizado el partido. En Valencia, el partido permanecía bajo el control de una gestora desde que en 2006 estallara el Caso Taula, aún sin resolución judicial. El discurso y las formas dan a entender que el PP quiere pasar a una nueva etapa, aunque no olvida a sus principales referentes, como Rita Barberá, presente en el discurso de la nueva presidenta. "Hay una generación nueva en el PP y yo me siento Generación Casado", ha afirmado Catalá, que ha reconocido su "respeto" por su predecesora, del mismo modo que el eurodiputado Esteban González Pons, que ha reivindicado a la exalcaldesa fallecida en noviembre de 2016.

Catalá sitúa en los órganos de dirección a dos de los populares más cercanos a ella: como secretario general, Juan Carlos Caballero, actual presidente regional de Nuevas Generaciones, mientras que la coordinadora general la ocupará María José Ferrer San Segundo, actual portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

La dirigente ha señalado que en su modelo de ciudad "los valencianos necesitan ser escuchados". "La política no puede ser paternalista, sino participaciva. Hay que escuchar y no imponer, y yo no soy Ribó ni Compromís, y eso de pasar la apisonadora ideológica es más propia de un proyecto de izquierda de otras épocas, algo que no va conmigo ni con este partido", ha manifestado.

Para Catalá, el error del actual equipo de gobierno local es "la sordera". "Les impide ver lo que pasa y escuchar lo que pasa", ha manifestado, al tiempo que ha defendido que los 'populares' son un partido "que escucha". "València será lo que quieran los valencianos, y València necesita alguien que la quiera bien", ha afirmado.

"Que nuestra ciudad esté en manos de quien no la quiere y no la respeta es lo más doloroso para el PP", ha asegurado, y ha afirmado que quiere una ciudad "más limpia, abierta, ecológica y con más corazón valenciano".