La Generalitat matiza la prohibición total de quemas en los campos hasta el 15 de octubre tras las quejas de los agricultores

La Generalitat ha matizado la resolución tomada para que avanza dos meses la prohibición de quemas agrícolas y las alarga hasta el próximo 15 de octubre tras las quemas de los propios agricultores. De este modo sí se permitirán este tipo de quemas en las parcelas ubicadas a más de 500 metros de distancia de terrenos forestales.

El president Carlos Mazón había hecho el anuncio este mismo lunes a consecuencia del incendio de Tàrbena declarado el domingo y que este martes ya se consideraba controlado tras quemar casi 700 hectáreas y que fue originado precisamente en un caso de este tipo de quema.

Según el presidente valenciano, la resolución se justificaba en el notable déficit de precipitaciones, las temperaturas inusualmente altas, los fuertes y reiterados vientos terrales , el elevado estrés hídrico que soporta una vegetación seca y la baja humedad.

Tras la resolución inicial anunciada los agricultores se quejaron de su dureza por no recoger matices. Así desde AVA-ASAJA advertían que “dejar los restos de poda secándose durante seis meses es un polvorín y esta medida, tal como está redactada, puede resultar peor que la enfermedad al generar más incendios en el medio rural de los que se quieren prevenir”. Por ello advertían que “la prohibición de quemas no diferencia entre los campos que están a menos de 500 metros de masa forestal de los otros, donde lógicamente no existe el mismo riesgo de incendio”.

Desde la Unioó Llauradora se considera que prohibir de forma generalizada las quemas agrícolas no es la solución en estos momentos y no se puede legislar a golpe de titular. “No se puede aplicar la misma normativa para todos, pues no es lo mismo una determinada zona que otra y no se pueden prohibir las quemas agrícolas cuando los avisos meteorológicos adversos de calor y temperaturas elevadas sean bajos o moderados”.