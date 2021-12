La Generalitat pone en marcha el Fondo de Cooperación Municipal para 2022 con una dotación de 48,5 millones de euros

La Generalitat ha puesto en marcha e Fondo de Cooperación Municipal para el año 2022 y ha constituido su comisión de colaboración y coordinación, órgano que, a partir de ahora, se encargará de la ejecución y seguimiento de la aplicación de dicho fondo, en cumplimiento de la ley reguladora aprobada por Les Corts el pasado mes de noviembre, que blinda la aportación anual de la Generalitat a las corporaciones locales para garantizar su capacidad financiera.

Así se ha decidido en una reunión celebrada este miércoles, en la que han participado el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix, el director general de Administración Local, Toni Such, y la directora general de Agenda Valenciana Antidespoblación, Jeannette Segarra, junto a representantes de las diputaciones de Valencia y Castellón, y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

A través del Fondo de Cooperación Municipal, y por sexto año consecutivo, se transferirá a los ayuntamientos, de forma progresiva e incondicionada, 40 millones de euros para garantizar su capacidad financiera.

Tras la reunión, el director general de Administración Local, Toni Such ha destacado que a los 40 millones de euros que se transferirán a los municipios a través del Fondo de Cooperación hay que añadir los 4 millones de euros del Fondo de Lucha contra la Despoblación y los 4,5 millones del Fondo de Cooperación para Municipios Turísticos.

"En total son 48,5 millones de euros los que se van a transferir a los ayuntamientos para que los utilicen de la forma que consideren, ya que son fondos incondicionados", ha subrayado Such, quien además ha señalado que la puesta en marcha de este fondo garantiza "un sistema de financiación estable y progresivo para los municipios de la Comunitat".

Asimismo, Such ha agradecido a las diputaciones de Valencia y Castellón su "colaboración activa en la consolidación del fondo de cooperación", al tiempo que ha lamentado que la Diputación de Alicante no haya comparecido en la constitución de comisión y no se adhiera al Fondo de Cooperación, lo que, según su punto de vista, "genera una discriminación muy importante para los ayuntamientos de la provincia de Alicante, ya que su Diputación no atiende las reivindicaciones históricas del municipalismo valenciano de ser dotado de recursos de forma incondicionada y progresiva".

Antoni Such ha asegurado que esta iniciativa supone "un paso muy importante, ya que tanto con la aprobación de la ley como con de la puesta en marcha del fondo para 2022 vamos a dotar de garantía y seguridad financiera a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana".