El Gobierno valenciano se resiste a endurecer las restricciones pese a incrementarse los contagios en un 213% en el mes de julio

"Se tomarán medidas cuando veamos que es necesario, no hay un número establecido de contagios a partir del cual nos plenteemos tomarlas". Así se ha pronunciado este martes de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en relación al escenario a partir del cual el Gobierno valenciano se plantearía endurecer las restricciones en ámbitos como el ocio nocturno para frenar la tendencia al alza de los contagios por coronavirus registrados en las últimas semanas, pese a las peticiones de alcaldes como el de València, Joan Ribó.

Barceló ha realizado un llamamiento a la responsabilidad tanto de ciudadanos como de empresarios: "No nos podemos confiar, ese enemigo invisible sigue con nosotros y no distingue entre familiares o amigos, no debemos abandonar prudencia porque la mayoría de contagios tiene origen en agrupación de personas".

Y eso, pese a que la consellera ha reconocido que "el número de casos se está acelarando". De hecho, desde que finalizó el estado de alarma el pasado 21 de junio hasta el 30 de junio se contabilizaron 314 positivos y durante el mes de julio se han contabilizado 984, un 213% más, es decir, más del doble. Además, en las últimas 24 horas se han detectado 114 nuevos casos.

Además, la media diaria de casos en la semana del 21 al 28 de junio fue de 8 positivos, 10 días después la media diaria fue de 18 contagios y en la última semana se ha elevado a 100 casos diarios.

Pese a todo, la consellera ha destacado que el sistema de detección de casos precoces está funcionando gracias a la contratación de 1.008 rastreadores, "la comunidad autónoma que más profesionales ha sumado a esta labor", y ha anunciado la contratación de otros 85 técnicos en documentación para ayudar en las tareas de rastreo.

Barceló ha comentado que este dispositivo ha permitido detectar 48 brotes con 506 casos positivos, 27 de ellos en esta última semana, "lo que significa que rastreo funciona".

Para la responsable de Sanidad la preocupación de los técnicos se centra "en movilidad, reuniones familiares, terrazas y ocio nocturno". Y es que, "en últimos 14 días el 96% brotes activos son ámbito comunitario y de ellos el 45% es de ámbito social, en concreto un 22,6% como consecuencia de reuniones familiares y amigos y otro 22,6% como consecuencia de reuniones en locales de ocio nocturno. El otro 55% corresponde al ámbito laboral, viajes o residencias de mayores.

Departamentos de salud Gandia y Vinaroz con brotes ocio nocturno y afectados 170 personas la incidencia ha sido acumulada y se ha tomado decisiones pensando en salud de ciudadanos.

Sobre el brote detectado en dos discotecas de València, Barceló ha explicado que Salud Pública y asistencia sanitaria han definido cómo llevar a cabo detección y cribado: "Las empresas se pondrán en contacto con las personas que acudieron los días 23 y 24 de julio para indicar dónde deben acudir a hacerse pruebas PCR ya que las discotecas disponen de la información por la venta de entradas vía telefónica".