El Govern valencià redueix un 4% la llista d’espera de la dependència, però encara queden 26.699 persones esperant la prestació

La llista d’espera per a obtindre una prestació per dependència va en descens, però encara hi ha molts valencians que estan a l’espera d’obtindre l’ajuda.

Segons les últimes dades de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix la vicepresidenta primera, Mónica Oltra, fins a principis d’aquest mes hi havia un total de 26.669 persones en llista d’espera, un 4% menys que al començament de febrer, en què n’hi havia 27.793. El descens és significatiu, tenint en compte els mesos de l’estat d’alarma.

El sistema d’atenció a la dependència de la Comunitat Valenciana atén en aquests moments 97.887 persones a través d’alguna mena de servei o prestació econòmica, segons es desprén de l’informe que la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives elabora tots els mesos i que es publica des de juliol del 2017 en la seua pàgina web.

Des de l’inici d’enguany, s’han resolt un total de 17.369 expedients, 2.549 el mes de juliol, una dada que, si es comptabilitza tenint en compte cinc anys, arriba a la xifra de 104.611 nous expedients que s’han introduït dins del sistema d’atenció a la dependència. Respecte al nombre de sol·licituds presentades, des de gener s’han registrat un total de 19.960 noves sol·licituds, 2.783 durant el mes passat. Així doncs, es resolen pràcticament el 87% de les peticions que es presenten.

D’altra banda, el sistema de valoracions implantat per Igualtat permet continuar incrementant també de manera constant i progressiva el nombre de valoracions, de manera que s’han fet en els primers set mesos de l’any 16.301 valoracions en tota la Comunitat, 3.340 durant juliol. Aquest increment respon principalment a la bona gestió dels equips dels serveis socials municipals.

Pel que fa al cost de les prestacions econòmiques, la Conselleria ha abonat en aquest mateix període de temps 210,8 milions d’euros corresponents a nòmines mensuals, endarreriments i retroactivitat, 27 milions al juliol.

Les 97.887 persones en situació de dependència de la Comunitat Valenciana incloses en el sistema reben atenció especialitzada a través de serveis residencials o de dia o una prestació econòmica per persona cuidadora de l’entorn familiar, tal com s’acorda com a millor recurs per a la situació de la persona demandant.

Gestió durant la pandèmia

Cal destacar que el sistema d’atenció a la dependència de la Comunitat Valenciana ha continuat funcionant durant l’estat d’alarma decretat per la COVID-19 perquè la gestió i la tramitació de les prestacions i els serveis a les persones en situació de dependència continuara prestant-se i no se’n ressentiren.

Aquesta gestió ha sigut reconeguda per l’Associació de Directores i Gerents dels Serveis Socials en el seu últim informe, en què analitza les últimes dades de l’Imserso sobre el Sistema de la Dependència fins al 31 de maig.

Aquest informe, fet públic el mes passat, situa la Comunitat Valenciana, juntament amb les Canàries i Astúries, com les úniques autonomies en què van augmentar les persones amb dret a rebre una prestació o servei durant l’estat d’alarma, i també constata que la Comunitat va ser l’única que va aconseguir augmentar el nombre de sol·licituds juntament amb les Canàries.