La horchata finalmente se salva de la subida del IVA al azúcar

La horchata, la bebida valenciana por excelencia, finalmente no sufrirá el incremento del 21% del IVA a las bebidas azucaradas y se mantendrá en el 10%. Así se lo ha respondido el Gobierno al senador de Compromís, Carles Mulet, como aclaramiento a las posibles interpretaciones que podía tener este aumento del impuesto sobre los zumos naturales, y que se descartara aplicarse a la horchata.

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, señala que había exigido al Gobierno dos medidas respecto al incremento del IVA a las bebidas azucaras, “en el debate de los PGE ya pedimos, sin éxito un redactado de la norma sobre el incremento del 21% de IVA a las bebidas azucaradas, que no pudiera causar malas interpretaciones sobre su aplicación en los zumos naturales y descartase aplicarse al sector de la horchata, por el efecto negativo que podría tener para éste”, ya que el tipo impositivo era para "las bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes añadidos".

Ante esta tesitura Mulet, preguntó por escrito si este incremento del IVA es de aplicación a todos los zumos, o solamente a aquellos zumos con azúcares o edulcorantes añadidos. "O lo que es lo mismo, ¿se ha empezado a aplicar o se prevé aplicar la modificación del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido a los zumos, tengan o no azúcares o edulcorantes añadidos?".

También preguntó que “visto que los zumos llevan el azúcar natural (fructosa) de la composición de propia fruta, ¿se les aplica el incremento del tipo impositivo?¿Equipara con esta respuesta, como “poco saludables” los zumos sin azúcares añadidos o la horchata? O que visto que estas medidas pueden tener efectos negativos en el sector agrícola, ¿Piensa revisarse estas medidas en el sector del zumo o la horchata, o en su defecto, adoptar alguna medida tendente a ayudar al sector?".

Con todo Mulet apunta que el Gobierno ha disipado las dudas explicando "la horchata seguirá tributando al tipo reducido del 10 por ciento del Impuesto”. Mulet ha aplaudido esta rectificación del Gobierno "nos ha costado, votaron en contra cuando lo propusimos en el debate de los PGE, presentamos una moción exigiendo el cambio, hemos hecho una avalancha de iniciativas parlamentarias que se ve han surtido efecto. Era una barbaridad aplicar un IVA a la horchata semejante a productos no saludables".

Concluye el senador sobre la horchata que "es obvio que tiene calorías y azúcares, pero no deja de ser una bebida saludable. No aplicarle un IVA reducido era completamente surrealista. Ahora, gracias a nuestra presión, parece que rectifican, esperemos verlo en la norma escrita y que no se quede en una simple interpretación, e instaremos a que se compruebe de facto que nadie ha incrementado este IVA ante el desconcierto de las medidas del Gobierno".