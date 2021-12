El humor crítico y mordaz de Mafalda protagoniza una exposición en el Edificio del Reloj del Puerto de València

Mafalda es una niña con gran espíritu crítico y comprometida con la igualdad social, busca respuestas a las injusticias, habla sobre la posición de la mujer en la sociedad y se convierte en un referente dentro del mundo del feminismo.

También ironiza sobre el liderazgo político, vela por cuidar el mundo y todo ello a través de un lenguaje fácil y comprensible, facilitando la reflexión a todo el mundo. Una crítica social y mordaz que sigue a pesar de los años de total actualidad. Mafalda es un icono creado por el humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido bajo el pseudónimo de Quino que Valenciaport ha querido reconocer en la exposición “Quino. Mafalda y mucho más” que este jueves se ha inaugurado en el Edificio del Reloj del Puerto de València, en su ya tradicional muestra dedicada al humor gráfico que sirve para acabar el año y empezar 2022 con una sonrisa. Una muestra que hace un recorrido a la trayectoria artística y humana del creador de Mafalda.

En la inauguración han estado presentes dos sobrinas-nietas de Quino, Carolina Lavado y Maria Lavado, el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, el secretario del Instituto Quevedo de las Artes del Humor, Juan García y la comisaria de la exposición Ester Medán. El presidente de la APV ha señalado que “hemos vivido mucho la producción de Quino y de su personaje Mafalda, su filosofía, como enfocaba los problemas sociales, las desigualdades, el medioambiente. Muchos temas que Quino planteó hace más de 50 años y que hoy revisando nuestro tiempo parece que no hemos avanzado mucho. Esta exposición es un homenaje a Quino por todo los que nos ha aportado social y filosóficamente que continúa muy vigente. En esta muestra hemos querido reconocer toda la trayectoria del artista argentino y su extensa obra”.

Carolina Lavado, en representación de la familia, ha agradecido a la APV por esta exposición de una persona “observadora, crítica, detallista, con un gran compromiso social y un admirable poder de síntesis en sus obras. Quino logro uno de los desafíos más grandes, trascender en el tiempo y ser universal, consiguiendo que las diferencias culturales de cada país donde se publicaron sus trabajos no fueran un impedimento para admirar y comprender su producción. El dibujo era la forma de expresar su visión crítica que tenía de la realidad, de un mundo donde no se sentía conforme con pocas expectativas de que cambie, pero siempre con una mínima esperanza de transformación, donde el problema no era el mundo sino el hombre”.

Por su parte, Juan García ha destacado que “esta muestra es muy especial, es la primera que se realiza en España después del fallecimiento de Quino. Una buena forma de abrir las puertas al humor y al corazón, que es lo que hace el viñetista argentino”.

La exposición organizada por la APV, en colaboración con el Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la Universidad de Alcalá de Henares, ofrece una visión de la personalidad y extensa obra del padre de Mafalda. La muestra de Quino puede visitarse de forma gratuita desde las 11.00 a las 18.00 horas, fines de semana y festivos incluidos. De esta manera, el Puerto de València se acerca a los problemas de la sociedad y estrecha la relación entre el puerto y la ciudad y convirtiéndose en un referente de la actividad cultural valenciana.

Quino a través de más de 200 viñetas, carteles publicitarios, audiovisuales o publicaciones en varios idiomas que dan cuenta de la proyección internacional de la obra del artista argentino. Junto a Mafalda y su familia, y la compañía de sus amigos Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito o Libertad, los visitantes van a disfrutar de uno de los iconos mundiales del humor gráfico y su visión inconformista e inquieta de la sociedad. La exposición, realizada con materiales ecológicos, no contaminables y reciclables, está dividida en diferentes secciones como El Humor de Quino donde se explica su técnica y sentido de sus obras.

En la parte dedicada a Mafalda, cuyas historietas se publicaron entre 1964 y 1973, se muestra el universo que rodea a este icono mundial del cómic. En la sección Homenaje Quino se exponen los galardones que ha recibido el humorista argentino. Los visitantes que acudan al Edificio del Reloj del Puerto de València a la exposición “Quino. Mafalda y mucho más” pueden descargarse en sus móviles a través de código QR audios explicativos. Además, hay un rincón braille para personas invidente o con visibilidad reducida, y un apartado para los más pequeños para realizar diversas actividades.

El Edificio del Reloj, mecenas de la cultura en València

A lo largo de los últimos años, este lugar tan emblemático ha llevado a cabo diversas exposiciones relacionadas con la actividad portuaria pero también con temas sociales y artístico que han contado con una gran afluencia de visitantes. Entre ellas, las muestras sobre el humor gráfico giraron en torno a tres referentes españoles en este ámbito, Forbes, Ortifus y Peridis, a las que se suma ahora el creador de Mafalda. Las tres contaron con gran afluencia de público llegando a los 7.000, 12.000 y 10.500 visitantes respectivamente. Todas las muestras se han trasladado a Gandía y Sagunto tras su paso por València, un hecho que permite observar el compromiso del puerto con la cultura.