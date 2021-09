Un joven trans es agredido en València por dirigirse a su atacante en género neutro: "Anoche me reventaron la nariz con unas cuantas hostias"

Un joven trans de 21 años (Áxel) ha presentado una denuncia por delito de odio ante la Policía Nacional después de haber sido agredido en València. Según relata Axel en declaraciones a À Punt Notícies, estaba dando una vuelta por la zona de la avenida Blasco Ibáñez cuando se dirigió a un grupo de jóvenes con una expresión en género neutro: "¡Qué guapes todes!", y fue entonces cuando un chico se dirigió a él diciéndole: "¡Qué pasa! ¿Me estás llamando maricón?".

Después explica que el agresor le pegó un puñetazo en la cara, le tiró al suelo y siguió golpeándole. "Gente, me da vergüenza tener que hacer esto, pero más me dan algunas personas. Tened cuidado por plaza Honduras, el Cedro y esa zona con la gente. Anoche me reventaron la nariz con unas cuantas hostias y el chaval me persiguió por decir que somos todes guapes. Él creyéndose que le estaba llamando gay y vino a pegarme como un loco", escribe Axel en redes sociales.

"No tengo por qué tener miedo de las calles", relata Áxel a la televisión pública valenciana. Colectivos LGTBI han convocado una concentración en la plaza del Cedro, en la zona en la que se produjo el ataque, para el próximo sábado 11 de septiembre a las 19 horas "ante la oleada de agresiones legtbifóbicas".

El president de la Generalitat, Ximo Puig, también se ha referido a este caso a través de su perfil en Twitter: "Es insoportable. La respuesta a esta escalada de violencia contra el colectivo LGTBI debe ser una cuestión de Estado. Quiero enviar todo el apoyo de la sociedad valenciana a Áxel, estamos a tu lado y somos muchos".