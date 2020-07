A juicio los cuatro integrantes de 'la manada' de Alicante que violaron a una joven de 19 años

La jueza ha enviado al banquillo a los cuatro integrantes de 'la manada' de Alicante acusados de violar a una joven de 19 años en la Nochevieja de 2018. Los integrantes de este grupo tenían 19, 21, 22 y 24 años, grabaron con sus móviles la violación grupal y fueron sorprendidos y denunciados a la policía precisamente por la madre de uno de ellos, ya que la agresión se produjo en el sótano de la casa familiar de uno de ellos en Callosa d'En Sarrià.

Según explica el periódico El Mundo los hechos se produjeron después de que la víctima se encontrara con los cuatro investigados en Benidorm, con quienes pasó la noche festiva, y posteriormente la llevaron al sótano. Según la investigación, tras tomar declaración a la víctima, a los presuntos agresores y a diversos testigos, estos hechos "han sido indiciariamente corroborados".

En las declaraciones los acusados alegaron que no recordaban nada porque habían bebido y tomado drogas durante toda la noche, y posteriormente aseguraron que el acto sexual fue consentido. Por otro lado, los testigos afirmaron que la joven "no gritaba de placer, sino pidiendo auxilio". Por lo que respecta a la víctima la Guardia Civil afirma que se encontraba en shock, "estaba completamente desubicada y no recordaba ni siquiera su domicilio".

Gracias al visionado de los vídeos de los móviles, en los que se pudo identificar con facilidad a los acusados por la rapidez de la denuncia, que no les dio tiempo a cambiarse de ropa, la jueza concluía su investigación afirmando que la joven "fue manipulada al antojo de los investigados" y que quedó totalmente a su merced y sin capacidad de maniobra.

Los presuntos violadores fueron encarcelados desde el momento de la denuncia y ahora estarán a la espera del inicio del juicio.