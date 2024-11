L’argumentari de Mazón i el PP per als seus càrrecs per la DANA: de banalitzar l’SMS massiu a ocultar les telefonades del Govern oferint l’UME

Quan han passat ja nou dies del fatídic 29 d’octubre de la DANA i malgrat que encara no s’han recuperat tots els cossos dels desapareguts ni s’ha tancat la xifra dels morts, la guerra pel relat de qui n’és el responsable ha empitjorat. En els mitjans de comunicació i les xarxes, però també de manera soterrada. I en el Palau de la Generalitat i el PP valencià ho saben. O creen un discurs unitari entre totes les seues tropes o la reputació informativa se’ls pot descontrolar encara més. Això és perquè diversos alcaldes del PP de les localitats afectades per la riuada com Alfafar o Massanassa han criticat obertament la Generalitat per la falta d’informació i la intervenció tardana que podria haver salvat vides. Si la informació i la veritat desgasten, més ho fa l’anomenat ‘foc amic’.

Per això, el Govern valencià i el PP de la Comunitat Valenciana han distribuït a tots els seus càrrecs públics un argumentari per a contrarestar les informacions que difonen els mitjans de comunicació o, directament, per a atacar el Govern. El document denominat “Argumentaris DANA”, a què ha tingut accés elDiario.es i que es va distribuir el 6 de novembre, es va crear el dia 4 de novembre per l’equip de Carlos Mazón en Presidència de la Generalitat. En la confecció del document també ha participat la directora de comunicació del PP de la Comunitat Valenciana, Rocío Fernández Luque, que va fer l’última modificació abans d’enviar-se. Va ser el partit qui va distribuir el document entre tots els seus càrrecs públics.

El document té 13 pàgines i va il·lustrat amb enllaços a notícies favorables, captures i fotografies. Entre altres arguments que s’utilitzen per a defensar la imatge del president Mazón en aquesta crisi, destaquen la banalització del missatge massiu per SMS del dimarts 29 d’octubre a les 20.12, a l’ocultació d’una certa informació que ajudaria a comprendre millor la gestió o les responsabilitats d’aquesta. El document arriba a asseverar: “El Govern podria haver assumit perfectament i legalment el comandament, decretant la Situació 3 (d’alarma) i no ho va fer. Així que des del Cecopi es va actuar correctament”. Una insinuació en tota regla que el Govern havia d’haver llevat el comandament a la Generalitat, situació que també hauria pogut sol·licitar Mazón mateix i no ho va fer.

El document va fil per randa intentant explicar als seus càrrecs públics els aspectes forts de la defensa de Mazón. Encara que estiga ple d’inexactituds, omissions o mitges veritats. En la guerra comunicativa del segle XXI val tot.

“Sobre la Unitat Valenciana d’Emergències”

No veraç. En l’argumentari, la Unitat Valenciana d’Emergències (VE) se situa com “un organisme fictici”, “sense pressupost” o que “només creava comandaments intermedis. ElDiario.es va explicar en un article molt detallat en què consistia la VE.

“Sol·licitud d’efectius militars”

Fals. El document defensa que la sol·licitud d’efectius “s’ha fet des del primer moment”. En aquest sentit, el document critica que s’activara l’UME a les 15.21 del dimarts 29 d’octubre, “a pesar que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer havia desactivat l’alerta hidrològica aquest dia”. Afirmació no veraç, com va acreditar la mateixa confederació. A més, el document relata que la consellera de Justícia, Salomé Pradas, va demanar la intervenció de l’UME a les 15. Obvia totalment que la delegada del Govern, Pilar Bernabé, va telefonar fins a quatre vegades a la consellera oferint-li efectius.

“Des del diumenge la Generalitat enviava missatges constants”

“El dilluns 28 d’octubre, el sistema d’alertes i avisos de la Generalitat ja va informar ajuntaments i agències comarcals. De fet, va haver-hi municipis que van clausurar parcs i jardins o centres escolars”. No veraç. Els alcaldes han denunciat la constant i desinformació, fins i tot, el dia 30 d’octubre un responsable de la Generalitat telefona a Marta Trenzano com si fora l’actual alcaldessa d’Algemesí. Trenzano va deixar de ser primera edil el 2023.

“Sobre les declaracions del president del dimarts 29 d’octubre de les condicions meteorològiques”

En aquest apartat de l’argumentari, s’assegura que la informació que fa a Mazón equivocar-se i dir que el temporal remetria a les 18 “ve de l’Aemet, que trasllada el comunicat d’aquest moment al Servei de Coordinació d’Emergències de la Generalitat per conversa telefònica. L’Aemet és l’organisme competent en la matèria i depén de l’Estat”. Aquesta informació es contradiu amb un altre punt en el mateix apartat: “Mazón va traslladar dimarts al matí la mateixa informació que havien traslladat Pilar Bernabé i l’Aemet en À Punt”. Una cosa o l’altra. O una telefonada o ho va veure en la televisió. En el segon dels casos, una actuació bastant discutible.