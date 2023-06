Cómo el cerdo vietnamita se convirtió en una plaga en Castelló: “Campan a sus anchas porque la gente les alimenta”

En marzo de 2019, el cerdo vietnamita –junto a otros tipos de animales– fue declarado especie exótica invasora por su expansión incontrolada y dañina en diferentes parajes españoles. Estos especímenes, que llegaban a España como pequeños jabatos que eran adquiridos como mascotas, acababan creciendo hasta alcanzar, en algunos casos, los casi cien kilos de peso. Sus propietarios acabaron deshaciéndose de estos 'animalitos', dejándolos muchas veces en libertad (desde 2007 se han venido detectando piaras asilvestradas en diferentes lugares del territorio español, unas 40).

Cerdos vietnamitas, de animales exóticos de compañía a plaga en Castelló de la Plana

Uno de los lugares donde el cerdo vietnamita se ha convertido en un vecino incómodo es en Castelló de la Plana, donde el Ayuntamiento ha capturado a más de un centenar de ejemplares desde enero de 2022, una actividad a la que el consistorio castellonense ha destinado más de 20.000 euros, incluyendo el último contrato de este mes de junio, que asciende a 3.327 euros. El consistorio contrata a un gestor cinegético, que es la persona que coordina las labores de caza y los dispositivos especiales de captura. Y en su última relación de puestos de trabajo (RPT), el Ayuntamiento ha incorporado la contratación de un veterinario municipal.

Concretamente, se han llevado a cabo seis adjudicaciones –por valor de 19.844 euros en 2022, a los que hay que sumar los más de 3.000 euros previstos para el dispositivo de localización, captura y gestión de este mes de junio– en las que se han llevado a cabo diecisiete batidas: se capturaron 28 cerdos entre febrero y marzo del año pasado; nueve en septiembre; 30 entre octubre y noviembre; 26 en diciembre; y 14 en enero (107 ejemplares en total). Los animales capturados, tal y como reconocen desde el Ayuntamiento de Castelló a través de la delegación de Salubridad y Bienestar Animal, son enviados al matadero para ser sacrificados.

“El problema”, explican, “es que la gente los alimenta”. Además, son animales que no tienen miedo a las personas, por lo que no tienen problemas en aproximarse a zonas habitadas en busca de alimento: “Campan a sus anchas”. En cuanto a su ubicación, las mayores piaras han sido localizadas en Els Mestrets (una zona de casas de agricultores abandonadas en un entorno rural o 'masets'), aunque también se han visto ejemplares en otros lugares periféricos y poco habitados de Castelló.

Pedro, veterinario de la clínica Assisvet de Castelló, especializada en animales exóticos, recuerda que hace unos años trató a algunos cerdos vietnamitas, cuando todavía estaban 'de moda' como mascotas, “pero crecen y comen mucho y generan gran cantidad de residuos”, y advierte de los riesgos de las especies alóctonas: “Puede desplazar a los ejemplares locales, como el jabalí. Además, es un animal que no tiene depredadores, que puede transmitir enfermedades y que puede hibridarse con especies locales, como el jabalí, aunque sus crías no sean fértiles”. También apunta que no son animales violentos, “aunque una hembra que esté con sus crías, atacará a quien considere una amenaza para defenderlas”.

Catálogo de Especies Exóticas Invasoras

El Comité Científico del Gobierno español propuso en 2016 la inclusión del cerdo vietnamita en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras: “Es un animal inteligente, de olfato desarrollado y con carácter dominante y territorial”. Procedente del sureste asiático, es omnívoro y tiene una esperanza de vida de entre 15 y 20 años: “La expansión de la raza fuera de su área natural de distribución ha sido vertiginosa a raíz de ser ofertado como mascota, precisamente por su especial inteligencia y aptitud para ser adiestrado”.

En España, en 2016, cuando se elaboró el informe, algunos centros de acogida de animales “se ven ya saturados con ejemplares de esta raza de los que se deshacen sus propietarios, y muchos otros pueden acabar liberados en la naturaleza de forma tanto voluntaria como involuntaria”. Entonces, aunque se desconocía el tamaño de la población silvestre, “parece encontrarse en expansión ya que el número de registros ha aumentado notablemente y se ha constatado su reproducción en libertad, así como su posible hibridación con jabalíes salvajes”, advertían.

El Comité Científico recomendaba no permitir la tenencia, reproducción ni comercio de esta raza en España, como venían reclamando colectivos de cazadores, conservacionistas y comunidades autonómas, por lo que consideraba “necesaria” la inclusión del cerdo vietnamita en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras.