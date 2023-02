Una manifestación pide una implantación “racional” de renovables y rechaza Magda: “Es un modelo depredador”

La asociación Nostra Terra y la Coordinadora Valenciana por una Ubicación Racional de las Energías Renovables se han manifestado en les Coves de Vinromà (Castellón) para reclamar una implantación “racional” de las energías renovables y rechazar el macroproyecto solar Magda. Así, han denunciado que el actual es un modelo “depredador” del territorio que “deja a los ciudadanos indefensos en manos de inversores privados que solo velan por sus intereses económicos”.

Los manifestantes han recorrido las principales calles del pueblo para finalizar en la plaza España, donde se han llevado a cabo las lecturas de los manifiestos. Durante la manifestación, han portado carteles con mensajes como 'No al Magda'; 'No a la MAT', 'Destruir nuestros ecosistemas no es luchar contra el cambio climático'; 'La tierra no se vende, la tierra se defiende' o 'Stop macrorenovables, otro futuro es posible', según ha informado la organización en un comunicado.

El portavoz de la Coordinadora Valenciana por una Ubicación Racional de las Energías Renovables, Jesús Broch, ha animado a “continuar la lucha” contra el que ha denominado “un modelo depredador del territorio”.

En esta línea, el presidente de Nostra Terra, Miguel Ángel Rodrigo, ha cargado contra los gobernantes que “favorecen, con sus decisiones y con los impuestos, un modelo que empobrece y deja indefensos en manos de inversores privados que solo velan por sus intereses económicos”.

El gobierno local, no está “del lado de los vecinos”

Por su parte, la representante de Nostra Terra Carme Barreda ha señalado que el equipo de gobierno municipal de les Coves “no se ha situado del lado de los vecinos, tal y como han hecho casi todos los alcaldes del resto de municipios, sino que con los hechos demuestran que se ha posicionado desde el primer día a favor de la empresa promotora de Magda”.

Barreda ha reclamado que “se pare el proyecto concreto de las Cuevas” y el modelo planteado por el Gobierno “hasta que se encuentre uno que sea energéticamente eficiente y que respete los ecosistemas”. “Pedimos que se apliquen las directivas europeas, que prioricen las comunidades energéticas, poniendo la energía en manos de las personas y minimizando los impactos socioambientales”, ha subrayado.

El acto ha concluido con la participación de un grupo de niños que han leído unas frases como 'Los niños y niñas también queremos un futuro para nuestros pueblos'.

Asimismo, se ha convocado otra movilización para el próximo 4 de marzo en Monóvar (Alicante) en protesta por una macroplanta fotovoltaica proyectada en este municipio.

Las movilizaciones se trasladarán el 25 de marzo a Cinctorres (Castellón), donde hay prevista otra manifestación de la plataforma No a la MAT también junto con la coordinadora.

“Daña el presente y el futuro del mundo rural”

El PPCS ha exigido a la Diputación de Castellón que “cumpla el compromiso de ayudar a los afectados por el proyecto MAGDA técnica y jurídicamente para paralizar una actuación que daña el presente y el futuro del mundo rural”.

El diputado provincial del PPCS, David Vicente, junto con otros representantes del PPCS y de municipios afectados por el proyecto, han participado este domingo en la manifestación que se ha celebrado en Les Coves de Vinromà para protestar en contra de la instalación de la macroplanta de energía solar MAGDA, según ha indicado la formación en un comunicado.

Vicente ha defendido que las instituciones “han de estar a la altura en la defensa de la provincia”, por lo que, a su juicio, “es incomprensible que se haya aprobado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la MAGDA sin que desde la Diputación se hayan presentado alegaciones para defender a los 13 municipios afectados por el proyecto”.