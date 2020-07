Xúquer Viu ha atorgat per 15é any consecutiu el premi Tarquim Pudent per votació popular. Aquest premi, que s’atorga a qui perjudica amb les seues accions el medi ambient en general i els ecosistemes aquàtics en particular, es vota habitualment en el Sopar-Festa que Xúquer Viu organitza al mes de juliol en una localitat distinta de la Ribera. Enguany, en ajornar-se aquesta celebració al pròxim any, s’ha fet la votació de manera telemàtica entre amics i amigues de Xúquer Viu. La pròxima setmana es farà públic el premi Aigua Clara.

Aurelio Martínez, president del Port de València, ha obtingut 105 vots, destacant-se clarament dels altres dos aspirants a aquest guardó. El premi s’ha atorgat perquè amb l’ampliació del port de València que vol fer, sense una nova Declaració d’Impacte Ambiental, s’acabarà de carregar les platges del sud de València, suposant un risc imminent per a la conservació dels hàbitats que constitueixen l’ecosistema del Parc Natural de l’Albufera. I més tenint en compte l’impacte de la pujada del nivell del mar d’entre 50 i 100 cm al llarg d’aquest segle.

Aquesta obra “faraònica” pretén duplicar la capacitat de la infraestructura portuària amb la construcció d’una dàrsena de més de 1’3 milions de metres quadrats. La regressió de la costa agreujarà les conseqüències del canvi climàtic i suposarà un fort impacte en les platges situades al sud del port, en el parc natural de l’Albufera i el seu ecosistema marí, catalogat com a Lloc d'Interès Comunitari (LIC). Les obres d'ampliació «podrien entrar en conflicte» amb el Pla d'ús i gestió de el parc de l'Albufera (PRUG) i amb el Pla d'ordenació dels recursos naturals de l'Albufera (PORN).

En segon lloc, amb 37 vots, ha quedat AGA, Associació Espanyola d’Empreses Gestores d’Aigua Urbana (de la que formen part les empreses privades més importants que gestionen els serveis d’aigua urbana, com Aguas de València/Global Omnium, Hidraqua/Aguas de Barcelona/Suez, Aqualia/FCC...) per la seua postura egoista i insolidària amb les persones més vulnerables, ja que davant les mesures de protecció social adoptades pel Govern front a la crisi del COVID-19, que suposen la garantia del subministrament continu d'aigua a les famílies i la prohibició dels talls, les empreses privades que gestionen l’aigua urbana han demanat poder realitzar talls en el subministrament ja que, pel contrari, diuen, s'augmentarà la morositat a molt curt termini ocasionant un dèficit financer estructural.

Finalment en tercera posició amb 21 vots ha quedat la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per no haver posat en marxa l’Observatori Ciutadà de l’Aigua, malgrat el compromís adquirit fa 3 anys amb representants de la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública.