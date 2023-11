Mónica Oltra y Manolo Mata entre los colegiados discrepantes con el manifiesto contra la Ley de Amnistía del Colegio de Abogados

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav) ha aprobado una declaración institucional en la que proclama la inexistencia del 'lawfare' y alerta de que “sustraer la Justicia de los tribunales independientes e imparciales, y romper las condiciones de plena igualdad de todas las personas, supone una inadmisible vulneración de los Derechos Humanos”.

No obstante esta declaración no cuenta con el respaldo de todos los colegiados, y entre los que han alzado la voz contra este posicionamiento destacan algunos como la ex vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra Compromís), o el ex portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Manolo Mata (PSPV).

El organismo enmarca el texto “ante la situación que se está produciendo en España, que podría poner en riesgo nuestro Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial, y por afectar ese ataque a la abogacía, en su papel de parte fundamental de todo ello”.

“De la misma forma -aseguran- que esta Junta de Gobierno es consciente de la pluralidad de ideas y opiniones del colectivo que representa, como lo es del obligado respeto a todas y cada una de ellas, pero desde la neutralidad a la que esta corporación viene obligada, somos conscientes también, por ser una cuestión que afecta a todos y a todo, de la situación actual que está viviendo nuestro Estado de Derecho”.

Oltra, a través de sus redes sociales, ha afirmado que “este comunicado no me representa, ni comparto su contenido, ni creo que sea misión de un colegio cuestionar la legitimidad de los pactos políticos de personas representantes elegidas por el pueblo en las urnas. Y no, la Tierra no es plana”.

Sóc la col.legiada de l'ICAV 12.493 i este comunicat NO em representa, ni compartisc el seu contingut, ni crec que siga missió d'un col.legi qüestionar la legitimitat dels pactes polítics de persones representants elegides pel poble en les urnes.

I no, la Terra no és plana. https://t.co/doQbp6qp0z — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 14 de noviembre de 2023

Por su parte Mata se expresaba en los mismos términos señalando que “este comunicado no me representa, ni comparto su contenido ni creo que sea misión de un colegio cuestionar la legitimidad de los pactos políticos de personas representantes de la soberanía popular elegidos democráticamente”.

Soy el colegiado 3555 del ICAV y este comunicado NO me representa, ni comparto su contenido ni creo que sea misión de un colegio cuestionar la legitimidad de los pactos politicos de personas representantes de la soberanía popular elegidos democráticamente. https://t.co/ISl0jIfUCO — Manolo Mata (@manolomata) 14 de noviembre de 2023

Junto a ellos también han manifestado su rechazo como abogados colegiados a esta misma institución la exconsellera de Participación Rosa Pérez Garijo (EUPV), la diputada autonómica Maria Josep Amigó (Compromís) o la portavoz de Compromís en la Diputació de València, Dolors Gimeno.

Otros abogados anónimos han contrapuesto el manifiesto del colegio de abogados de València con el emitido por el de Barcelona, en el cual se señala que “no se incluye entre las funciones de este colegio emitir posicionamientos públicos sobre hechos o actualidad de naturaleza política”.

Así este colegio recuerda una sentencia del Tribunal Supremo que también han recuperado otros abogados, concretamente la STS 2209/2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que indica que “una corporación de Derecho Público, representativa de una profesión y a la que es obligatorio afiliarse para ejercerla, no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses profesionales a los que debe servir”.