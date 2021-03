Mónica Oltra, sobre la reapertura del interior de bares y restaurantes: "Quien tiene la competencia para tomar las decisiones las toma"

La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha defendido la prórroga del cierre perimetral de la Comunitat Valenciana hasta el 12 de marzo aunque afecte a la gente con segundas residencias. "No se trata de tener fobia a nadie, solo al virus, que no conoce ni de días de guardar ni de fronteras", ha recalcado.

Por tanto, ha descartado la posibilidad de aliviar este cierre en fines de semana y festivos de Semana Santa, recordando que sigue vigente "de lunes a domingo" hasta después de Pascua. "No se puede entrar, pero no solo de Madrid, tampoco de la Rioja, Extremadura o Andalucía, de ningún sitio", ha recordado tras el pleno del Consell.

Oltra, en su comparecencia semanal, ha hecho hincapié en que "el virus trabaja todos los días" y en que la mayoría de comunidades están cerradas al resto, además de apuntar que "prestigiosísimos epidemiólogos advierten que si se abre la movilidad en Semana Santa tendremos una cuarta ola".

"Y no estamos para una cuarta ola", ha enfatizado tras defender que ella siempre antepone la salud a la economía porque hay consenso científico en que "lo primero es salvar vidas".

Es decir, restringir la movilidad y las restricciones sociales porque "está perfectamente demostrado que funciona y la curva cae en picado", mientras la Generalitat trata de aliviar a los sectores afectados con un plan de ayudas "sin parangón en el resto de España" como 'Resistir'.

Ante la diferencia con los turistas internacionales, que sí pueden entrar si presentan una PCR negativa, Oltra se ha limitado a recordar que el cierre perimetral solo afecta a la movilidad nacional y que la internacional depende de la Unión Europea, aunque está "convencida" de que los protocolos funcionan en los aeropuertos.

En clave nacional, ante la posibilidad de que se alargue el estado de alarma más allá del 9 de mayo, ha puntualizado que ahora es muy diferente al de marzo de 2020, ya que actúa como una norma paraguas que cada autonomía adapta en función de su situación. A partir de ahí, considera que el Gobierno debe valorar el conjunto del país y "dejar la flexibilidad suficiente".

Quien puede decidir, decide

Y sobre si ve arriesgada la reapertura del interior de la hostelería, a partir del lunes 15, la portavoz ha remarcado que tanto el 'president', Ximo Puig, como la consellera de Sanidad, Ana Barceló, dieron todas las explicaciones este jueves tras la comisión interdepartamental "teniendo en cuenta la situación en la que estamos".

Respecto a la decisión, ha reconocido que sobre la mesa hubo "varias propuestas y escenarios, diversidad de propuestas y opiniones", sobre todo en relación a bares y restaurantes. "Finalmente, quien tiene la competencia para tomar las decisiones las toma", ha agregado.

La también líder de Compromís ha descartado así que esto reste unidad al gobierno del Botànic, rechazando que haya "menos fortaleza que hace dos meses" porque se basa en la composición del parlamento y en el cumplimiento del acuerdo que también firmaron PSPV y Unides Podem en 2019. "Esa base no ha cambiado", ha garantizado, además de destacar que haya una interdepartamental donde compartir propuestas y diferencias.

Pero, en cualquier caso, ha insistido en que lo importante es que la ciudadanía sea consciente de la situación de riesgo: "Que vengan días festivos no quiere decir que sean fiestas. No estamos para fiestas, como dijo el 'president'".

"No estamos fuera de peligro", ha abundado en relación a que la mayoría de la gente no está vacunada y a las "amenazas" que pueden suponer las nuevas cepas. Ha pedido así máxima cautela y prudencia tras unos meses muy difíciles y "con mucho sufrimiento", también por el cansancio de los sanitarios porque "la ocupación de UCI no nos hace estar fuera de peligro".

En este escenario, Mónica Oltra ha insistido en que los valencianos tienen que ser "muy conscientes del riesgo que supone este virus, del sufrimiento colectivo y de actuar con la responsabilidad que toca".

"Complicada", la celebración de la Santa Faz

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ve "complicado" que se pueda celebrar la romería de la Santa Faz en Alicante el próximo 15 de abril, y ha afirmado que "un milagro tendría que pasar" para poder llevar a cabo este festejo. Así mismo, ha destacado que tampoco se han podido celebrar la Magdalena de Castelló de la Plana ni las Fallas de València: "No podemos permitirnos el lujo de tirar por la borda todo el esfuerzo que estamos haciendo estas semanas".

Bajo este prisma, ha defendido que "las medidas restrictivas cansan a todos" pero "ya vendrán otros años, o tendremos a la población vacunada y entonces podremos empezar a tener unas relaciones más como antes".

No obstante, ha indicado que las medidas que entran en vigor el lunes estarán vigentes hasta el 12 de abril, y antes de que expiren se evaluarán en función de la situación epidemiológica.

En este sentido, ha apuntado que "hay decisiones que van cambiando" puesto que también va variando la situación de la pandemia: "Estamos aprendiendo a adaptarnos a este maldito virus cada día".

Respecto a los sectores económicos que dependen de la fiesta, ha apuntado que este jueves se aprobaron las ayudas del plan Resistir para estas empresas. "Cuando podamos hacer mascletaes, que todos queremos sentirlas, lo haremos", ha agregado.