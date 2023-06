La mujer del jefe policial de Alicante “asesor” de narcos era testaferro de la red “como la infanta”: para “ganar dinero”

La esposa del que fuera jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Alicante durante una década, Francisco Javier Méndez Oliva, tenía su teléfono móvil pinchado por Asuntos Internos en el marco de la 'Operación Beautiful' que investigaba la vinculación del policía con una trama de blanqueo de una supuesta organización criminal dedicada al narcotráfico. La mujer reveló que figuraba como testaferro —como “la infanta” Cristina de Borbón— en un negocio dedicado presuntamente al blanqueo de capitales para evitar que apareciera su marido y para “intentar ganar dinero”.

Asuntos Internos: "Hay un grave problema de corrupción policial en la zona sur de España"

Más

La tarde de la detención del presunto narcotraficante Juan Andrés Cabeza Pedrada, acaecida el 25 de septiembre del 2019, Carolina Inés Mira le explicó por teléfono a una amiga el negocio de restauración y compraventa de vehículos Land Rover antiguos, supuestamente utilizado por Cabeza y Méndez para blanquear fondos del narcotráfico, en el que la mujer figuraba como presunta testaferro al prestar su nombre como “titular real”: “Javi es policía, él no se puede dedicar a una segunda actividad, tengo que ser yo, pero yo realmente”.

El inspector jefe Méndez, según el auto de procesamiento dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, jugaba un “papel fundamental” en la rama alicantina de la red como “referente o asesor personal encargado de solucionar cualquier tipo de problema legal-policial que pudiera surgirles a los distintos miembros de la organización criminal”.

El análisis de las dos cuentas corrientes del inspector jefe y su esposa acredita ingresos en efectivo, entre 2012 y 2019, de 81.645 euros. Asuntos Internos sospecha, tras el cotejo de las extracciones de efectivo y de los pagos con tarjeta, que el matrimonio contaba con una “fuente de ingreso ajena a las rentas declaradas”.

Por su parte, el presunto responsable de la red en Alicante, Juan Andrés Cabeza Pedrada, blanqueó 3,2 millones de euros de los beneficios obtenidos del narcotráfico, entre otros mecanismos, a través de la empresa en la localidad de Xàbia dedicada a la compraventa de vehículos de la que era propietario en la sombra mediante testaferros.

“Voy a ir como la infanta, si es que no sé ná”

En otra llamada el mismo día de la detención de Cabeza, la procesada comenta a su amiga: “Es que, claro, él es policía y... salir mezclado con ese tío ahora... Y yo voy a ir como la infanta, si es que es verdad, si es que no sé ná... Él también está muy preocupado por mí, porque como me convenció él... Porque yo siempre puedo demostrar lo que he hecho, o sea nada. Yo no tengo ni una llamada de teléfono con ese hombre”.

El auto del juez Calama explica la referencia la expresión usada por la mujer del policía: “Para entender la frase que Carolina Mira comenta a su amiga, debemos recordar la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma fruto de las múltiples referencias a locuciones tales como 'no me consta, no lo recuerdo, no lo sé, lo desconozco...', con las que la infanta Cristina de Borbón respondió a las preguntas de Sus Señorías”. La infanta, durante su declaración en el juicio del 'caso Noós' en el que fue absuelta, dijo 511 veces “no lo sé” o “no lo recuerdo”.

En la misma llamada intervenida por la Policía, la esposa del inspector jefe agrega: “O sea, yo he puesto mi nombre porque me quería dedicar a eso y he usado esa influencia, pues para intentar ganar dinero pero es que ni siquiera lo he vendido, entonces... Si el objetivo de esa organización es blanquear...”.

Dos días después, Carolina Mira mantiene otra conversación telefónica en la que asegura que “este chico”, en referencia a Juan Andrés Cabeza, “ya había sido detenido alguna vez y la reputación dudosa ha sido pero por temas de delincuencia económica (...) La gente que se junta él pues es gente, yo sé que se le han juntado traficantes y gente así, lo sé, porque como tienen tanto dinero se compran coches buenos”.

“No es una persona limpia” pero “lo aceptas como amigo”

La mujer, según el auto, deja entrever que “el negocio de los coches no ha sido el único propuesto” por el presunto narcotraficante. “Te ofrece una cosa, luego te ofrece otra, luego te ofrece otra... Y bueno, nosotros no nos dedicamos a muchas cosas, quiero decir que lo de los coches pues ha sido una opción... pero a lo mejor también era demasiado ambiciosa, no sé”.

El 29 de septiembre del 2019, cuatro días después de la detención del presunto narco, la mujer ya sabe que la Policía ha incautado vehículos Land Rover de los que figura como titular. La esposa del inspector jefe le detalla a otra amiga: “Si Javi va a cenar con él los lunes, y... quiero decir que, yo puedo tener un trato cordial con alguien y a mí me importa un pepino cómo sea... Y aunque tú sepas que en el fondo no es una persona limpia, tú lo aceptas como amigo”.

Carolina Mira también insinúa que la intención del presunto narco era obtener algún tipo de protección policial. En la misma conversación telefónica apostilla: “Pues a lo mejor al otro le interesa tener un amigo inspector jefe, ¿no? (...) Pero a lo mejor dice, pues si estoy con este si pasa algo este a lo mejor me avisa, no sé... A lo mejor me ven con él y yo ya tengo un poco la espalda cubierta, no sé... Porque si tú te relacionas con gente mala y te ven con él, dices... Uy, cuidado con este que este tiene amigos dentro de la policía”.

“Voluntad eminentemente lucrativa”

El auto, que sitúa al borde del banquillo al policía, su mujer y su cuñado por los presuntos delitos de blanqueo y organización criminal, señala que Carolina Mira era una suerte de testaferro en el negocio de restauración de los vehículos para encubrir la identidad de los “verdaderos actores”, el inspector jefe y el presunto narcotraficante.

Así, la esposa del antiguo responsable de la UDYCO en Alicante era “conocedora” de la intervención de Juan Andrés Cabeza en la empresa y su implicación en actividades delictivas. “Su participación instrumental en dicho negocio tenía una voluntad eminentemente lucrativa”, concluye la resolución del juez.