Nuevo intento de Ribera Salud para paralizar o retardar la reversión del hospital privatizado de Torrevieja

El pasado mes de octubre, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunciaba el inicio del proceso de reversión del Hospital de Torrevieja, privatizado en 2006 por el Partido Popular. Desde entonces, la concesionaria, Ribera Salud, está utilizando "maniobras dilatorias" para intentar paralizar un procedimiento que finalizará el próximo 15 de octubre, cuando el hospital y el área de salud vuelvan a ser gestionados directamente por la Generalitat Valenciana.

La última de estas maniobras, denuncian desde la Conselleria de Sanidad, ha sido la presentación el pasado miércoles 31 de marzo un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anunciando un recurso de casación contra el auto del 26 de marzo que les obligaba a presentar ante la Generalitat, antes del 31 de marzo, toda la documentación necesaria para poder llevar a cabo el proceso de reversión: "Están intentado dificultar, si no paralizar, el proceso".

Desde el departamento que dirige Ana Barceló han anunciado que si el escrito no paraliza el proceso, recurrirán a la vía judicial para que les sea entregada toda la documentación sobre el departamento de salud: "De momento, no tenemos ningún papel, no nos han facilitado nada, y cada vez que les hemos solicitado una reunión se han escudado en la pandemia para no celebrarla". Esta es la misma estrategia utilizada en su día en el departamento de la Ribera con el hospital de Alzira, cuando presentaron decenas de recursos de todo tipo para intentar paralizar el rescate. Ninguno de ellos prosperó.

La justicia avala la reversión

La sección 5 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV denegó el pasado 22 de febrero la solicitud presentada por Ribera Salud para suspender de forma cautelar las normas de reversión de Torrevieja. La citada resolución judicial desmontaba una por una todas las cuestiones argumentadas para tratar de frenar la recuperación del departamento de salud de Torrevieja, basadas en la imposibilidad de dar cumplimiento a las mencionadas normas como consecuencia de la situación de pandemia.

El fallo solo atiendía una de las peticiones que hace la mercantil relativa a una ampliación de plazo de presentación de documentación que Sanidad había exigido antes del 1 de diciembre y que la sala prorrogaba hasta el 31 de marzo. Sin embargo, Sanidad alega que Ribera Salud no ha presentado esta documentación y el plazo dado por la justicia se ha extinguido, y lo que ha hecho es anunciar un nuevo recurso.

Aumento de la plantilla

Hace dos semanas, Ribera salud lanzó a través de sus redes sociales un anuncio ofreciendo trabajo en el departamento de Torrevieja, una situación que según las normas de reversión presentadas por la Conselleria el 14 de octubre no es posible si no se cuenta con el informe favorable de Sanidad. Es más, desde Conselleria han explicado a elDiario.es que no pueden autorizar un centenar de nuevas contrataciones si no conocen la composición actual de la plantilla: "Todavía no sabemos cuál es la relación de puestos de trabajo".