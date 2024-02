Corrupció política en València

Recorde que era per allà 2014 quan com a Portaveu de Compromís per València vaig presentar una documentació a la Fiscalia per a què investigara a les empreses Laterne i Trasgos per la seua presumpta participació en el finançament il·legal del PP municipal. La Fiscalia en aquells moments lamentablement no va prendre en consideració la nostra informació. Haguérem d’esperar algun temps per a vore com s’obria el cas del “Pitufeo” i s’imputava a pràcticament tots els regidors del PP, a l’anterior alcaldessa i a diferents assessors. Des de Compromís ens personàrem en aquell moment i seguim personats en el moment actual en què s’estan jutjant els fets.

Com ha canviat la percepció de la corrupció política d’aquell moment a ara! Cal recordar per exemple com el Partit Popular va votar en contra de la Sra. Rita Barberá en les Corts Valencianes, inclosa per suposat l’actual alcaldessa Sra. Catalá, com es marginava a la Sra. Barberá en el Senat etc. per la vergonya que suposaven aquestes imputacions. Ara en canvi, la mateixa Sra. Barberá és nomenada alcaldessa honorífica a la qual se li dedica un pont en el seu homenatge. Hem passat en pocs anys de proscrita per presumpta corrupta a alcaldessa amb totes les virtuts que el PP posa com exemple a imitar.

Malgrat que el PP considere que el tema de la corrupció ja no té importància a nivell polític, que “ya no mueve molinos”, les informacions que es poden extreure del judici que s’està actualment desenvolupant són molt cridaneres i fan posar els pèls de punta a qualsevol persona amb un mínim de comportament i voluntat ètica.

En primer lloc la voluntat manifesta d’alguns testimonis de falsejar la realitat amb mentides i afirmacions per burdes i destrellatades que puguen ser. En este sentit, les declaracions del Sr. Gordillo desdient-se de tot el que havia declarat anteriorment encausant a l’anterior vicealcalde Alfonso Grau poden valdre per una sèrie televisiva però ens indiquen amb molta claredat el tarannà d’estes persones.

En segon lloc, tot sembla indicar que el PP de València jugava amb un avantatge descarat en les eleccions respecte als seus competidors polítics. Per dir-ho d’una altra forma: Feia descaradament trampa, jugava amb les cartes marcades amb diners de tots els valencians. Uns dos milions d’euros de diners il·legals quan estem parlant com a quantitat habitual la dècima part de despesa en unes eleccions municipals. Amb estos diners emprats, molt superiors als de la resta de partits, què fàcil és guanyar, senyors del PP!

Encara que no es jutge a la Sra. Barberá per haver faltat, és evident que en tota la trama de finançament il·legal ella estava directament implicada, com implícitament va corroborar amb el seu vot en les Corts l’actual alcaldessa. Estava implicada ella com sembla que també ho estava la seua família. Sra. Català si el tribunal, com sembla prou previsible, condemna els fets, va a mantenir el nomenament d’alcaldessa honorària de la Sra. Barberá? Crec que és una cosa que ha de pensar seriosament. La ciutat de València s’ho mereix, que s’ho pense i actue vosté en conseqüència.