Sinergies sindicals per a encarar aquests temps convulsos

Palma, un dels enclavaments privilegiats del Mediterrani, va acollir la trobada de les direccions de CCOO del País Valencià, de Catalunya i de Balears. Una reunió, amb vocació de continuïtat, per a enfortir llaços territorials, alhora que compartim línies de treball respecte a temes que coincidim a considerar qüestions d'emergència. D'alguna manera, a l'abric de la cooperació amb la nostra gent a Balears i Catalunya, busquem sinergies que ens ajuden a encarar els temps convulsos pels quals travessem.

Enmig de la guerra, la inflació i l'amenaça de l'extrema dreta, ja present en diversos governs de la UE, els fanàtics del neoliberalisme saliven per tornar a imposar les lògiques dels mercats. En definitiva, tornar a la limitació de la democràcia, a la seua supeditació als mercats, tal com va ocórrer sense anar més lluny en la crisi financera de 2008 que ens va portar una reforma laboral nefasta, una devaluació salarial generalitzada i un augment exponencial de la pobresa, amb retallades generalitzades en els serveis públics.

Davant d’aquesta situació, ens veiem obligats, més que mai, a donar certesa i seguretat a la classe treballadora, per la qual cosa ens hem fixat una estratègia compartida per a abordar de manera coordinada reptes com els que suposen la transició digital i energètica, dos elements nuclears per a la transformació dels nostres territoris cap a models productius més concordes amb els objectius de sostenibilitat.

Davant d'un model radial cada vegada més qüestionat, hem acordat incidir en l'enfortiment de la cohesió territorial. CCOO ha de mostrar un perfil alt respecte a l'exigència d'inversions públiques que no llastren les enormes possibilitats de desenvolupament econòmic dels nostres territoris. Les comunicacions i les infraestructures ferroviàries són clarament insuficients. El Corredor Mediterrani ha de ser un factor generador de sinergies entre el trànsit portuari, les àrees industrials i les zones agrícoles que afigen valor a la nostra economia, a més de facilitador perquè aquesta escometa la seua transformació cap a un model verd i sostenible.

Els problemes de la sobrepoblació de les àrees costaneres i els desequilibris que colpegen severament les zones rurals, són efectes perversos de la massificació turística. Una realitat que cal analitzar acuradament, i que d'antuvi té una derivada molt clara en l'ascens especulatiu del preu de l'habitatge, que està llastrant en bona part l'emancipació de la joventut i ocasionant que cada vegada més persones visquen en l'exclusió social. Des de la concertació social hem d'acordar mesures per a pal·liar aquesta situació que ja esdevé insostenible.

També s’hi va debatre sobre medi ambient, llengua, cultura i, molt especialment, hi intercanviàrem experiències amb vista a millorar els nostres respectius models de diàleg social, un instrument valuós, tal com s'ha revelat en aquests temps. Les polítiques públiques i la concertació han sigut i són clau per a preservar l'estat de benestar i garantir el canvi cap a la sostenibilitat, en tots els seus termes, del nostre sistema econòmic. Només cal mirar arrere a l'escut social en pandèmia, a l'augment de l’SMI, la reforma de les pensions o la reforma laboral per mesurar la seua importància.

La trobada ens deixa una conclusió molt clara: resulta imprescindible dinamitzar el diàleg social i la participació institucional dels agents socials. D'això, de perfeccionar les dinàmiques i el funcionament de la concertació hem aprés. Les bones pràctiques és intel·ligent analitzar-les i exportar-les. Definitivament, una experiència interessant que de ben segur ens permetrà afinar alguna proposta conjunta. Ens en portem molta faena, que desenvoluparem amb una gran dosi d'il·lusió compartida.