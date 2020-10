Tirèsias i la pesta de Tebes

Conta Sòfocles que va ser Tiresias, profeta cec i personatge central en la tragèdia d'Èdip, qui li va fer veure i prendre consciència del seu terrible destí durant la pesta de Tebes. La ciutat vivia una situació desgraciada i turbulenta. Segons els endevins, les desgràcies de Tebes procedien d'una antiga maledicció al rei Layo, per haver violat el fill petit del rei d'Elis quan era el seu hoste. L'oracle de Delfos va presagiar a Layo la mort a mans del seu propi fill. Tractant de fugir de la maledicció, en néixer Èdip, el rei va ordenar a la reina Iocasta que el matés, però ella, incapaç d'assassinar al seu propi fill, el va entregar a un servent, qui el va abandonar a la muntanya, on va ser rescatat pel pastor Polibo. Ja adult Èdip va sospitar que no era fill d'aquells pastors i en preguntar l'Oracle de Delfos, només va obtenir una resposta "el teu destí és aparearte amb la teva pròpia mare, i vessar amb les teues mans la sang del teu pare." Desesperat per evitar el terrible destí es va allunyar dels seus pares pastors, i va abandonar Corint rumb a Tebes. Però a la cruïlla amb el camí a Delfos, Èdip va tenir una baralla amb un ancià i els seus servents per la prioritat de pas. Quan l'ancià es va abalançar sobre el jove insolent, Èdip va llançar l'home del seu carruatge i el va matar. Es va complir així la profecia, ja que l'ancià era Layo, rei de Tebes, veritable pare d'Èdip.

En arribar a Tebes, la ciutat estava turmentada per la maledicció de l'Esfinx, bèstia llegendària amb cap i pit de dona, cos de lleona i ales d'àguila, enfilada en un turó, on devorava als tebans i als viatgers que no sabien respondre a la seva pregunta: "quina criatura camina sobre quatre potes al matí, sobre dues al migdia i amb tres a la nit?" Èdip, intel·ligent i ràpid, va respondre: "l'home", que gateja a quatre potes quan és nen, camina alçat en la maduresa, i es recolza en un bastó en la vellesa. Vençuda per Èdip, l'Esfinx es va llançar des del penya-segat, i es va trencar la maledicció. La recompensa a Èdip per alliberar Tebes de l'Esfinx va ser ocupar el tron ​​de la ciutat i casar-se amb Iocasta, la reina vídua, sa mare.

Però una terrible epidèmia va devastar la ciutat de Tebes entre 430 i 420 a.C. Per esbrinar l'origen del mal, Èdip va consultar l'oracle i va saber que la terrible plaga era conseqüència d'un delicte moral no resolt que llastava l'atmosfera de la ciutat, perquè l'assassí del rei Layo no havia estat capturat ni condemnat. Èdip va jurar castigar l'assassí i el va maleir per ser la causa de l'epidèmia. Per conéixer la seua identitat va cridar Tiresias, el profeta cec, qui va refusar parlar fins i tot coneixent la resposta i va demanar a Èdip que desistís en la seva recerca. Furiós Èdip per l'actitud de Tirèsies el va acusar de complicitat amb l'assassí i Tirèsies, indignat, li va amollar: "Tu mateix ets el criminal que busques". Profundament pertorbat, Èdip no va comprendre la resposta i es va burlar de la ceguesa de Tiresias, qui li va respondre que el cec era ell mentre es marxava murmurant sombríamente que l'assassí era un citadà de Tebes, germà i pare dels seus propis fills, i fill i espòs de seva pròpia mare.

Per tranquil·litzar el desconcert d'Èdip, la reina va voler persuadir-lo que no confiés en els profetes. Com a prova del disbarat li va explicar la profecia de l'oracle, que tant havia turmentat Layo: havia de ser assassinat pel seu propi fill. No obstant la profecía, la realitat era que havia mort assassinat per uns bandits en una cruïlla de camins cap a Delfos. Èdip llavors va comprendre que les acusacions de Tirèsies eren certes en demanar-li a la reina detalls de la mort. El lúcid i intel·ligent Èdip era cec i ignorant, mentre que la visió i el coneixement pertanyien al'profeta cec.

La tragèdia d'Èdip és rica en contingut simbòlic i no només per la construcció que Freud fa a La interpretació dels somnis; també ho és per l'al·legoria entre ceguesa i coneixement, i per la gran potència literària del savi profeta cec, Tiresias. Perquè només després d'arrencar-se els ulls i quedar cec dels sentits, Èdip, conscient de la seua ignorància, va ser capaç de veure i comprendre.