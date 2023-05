La vivenda és un dret, no un privilegi

Que el preu de la vivenda s’ha convertit en un dels principals problemes que tenim com a societat no se li escapa a ningú. És un problema greu que, òbviament, afecta directament a les persones que no poden accedir a una vivenda. Però indirectament incideix en el conjunt de l'economia, ja que els diners que tantes i tantes famílies han de destinar a pagar el lloguer o l'augment de l'hipoteca són diners que no van a l'economia productiva, al xicotet comerç, als professionals. Són diners que ixen de les famílies valencianes i que van a parar, en bona mesura, als bancs o a grans propietaris, i que a poc a poc ens van empobrint com a societat, i que va dificultant l'emancipació de la gent jove, o les seues opcions de poder tindre fills o tindre una vida autònoma.

Davant d'açò, Compromís planteja la creació de més vivenda pública, molta més. Cal augmentar el parc de vivenda pública oferida a preus raonables, perquè tenim clar que l'habitatge ha de ser considerat un servei públic, un pilar més de l’Estat del Benestar. I en este sentit, una dada: mentre alguns Estats europeus estan per damunt del 20% de percentatge de vivenda pública, a l'Estat espanyol estem en un 2%. En la mesura que augmentem este percentatge podrem, a banda d'oferir una resposta global a les necessitats de la societat i no només a les situacions de màxima emergència, espentar a la baixa els preus de tot el mercat. Per tant, crear vivenda pública baixarà els preus dels lloguer: de fet, esta és la manera efectiva de baixar els preus dels lloguers.

I per aconseguir açò, per donar un nou impuls a la política de vivenda pública, Compromís posarà en marxa un Pla Edificant per a la construcció de vivenda pública. De la mateixa manera que el Pla Edificant en educació ha permés assolir xifres com ara 100 escoles noves o més de 400 actuacions de reforma en centres escolars, en l'àmbit de l'habitatge permetrà injectar recursos per part de la Generalitat als ajuntaments, i que estos puguen augmentar els seus parcs de vivenda pública. Per posar xifres: amb una inversió de 500 milions al llarg de la legislatura podríem arribar a les 5.000 vivendes. Un avanç considerable per seguir ampliant el parc públic valencià d'habitatge.

Però no ens quedem ací. Aprofitant les eines que estableix la nova Llei de Vivenda, en els municipis on governe Compromís declararem zones tensionades, per tal que es puga regular el preu del lloguer, i evitar així els preus abusius. I també per evitar abusos, crearem una Oficina contra els abusos immobiliaris que assessore gratuïtament inquilins i persones que volen comprar una vivenda.

En definitiva, des de Compromís ho tenim clar: més vivenda pública, control del preus dels lloguers i mesures per frenar els abusos. Perquè la vivenda és un dret, no un privilegi.

*Maria Josep Amigó Laguarda, cap de llista de Compromís a Corts Valencianes per la demarcació de València