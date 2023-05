Energia democràtica i sostenible, perquè no tenim Planeta B

Estem en una situació d'emergència climàtica. El canvi climàtic és una realitat amb conseqüències que ja ens afecten directament: temperatures extremes, inundacions, sequeres, incendis forestals fora de la temporada d'estiu... són algunes de les manifestacions d'un fenomen contra el que cal actuar, i amb decisió.

I una de les claus per poder combatre el canvi climàtic és avançar cap a una transició energètica que siga justa i que es faça amb criteris de sostenibilitat territorial, a diferència del model energètic actual, basat en un oligopoli on unes poques multinacionals controlen la producció i distribució de l'electricitat, que encara es troba sustentat majoritàriament per combustibles fòssils, i que planteja la implantació de les energies renovables a través de macroplantes situades lluny del lloc on es consumeix l'electricitat que produeixen. Este model genera un sistema de preus marcat pels interessos de les grans companyies, i té un impacte molt negatiu tant mediambientalment, com paisatgístic, a més de ser clarament desvertebrador per al món rural. Davant d'açò, Compromís proposem un model de transició energètica sostenible, centrat en els interessos de les persones i del nostre territori.

Així doncs, des de Compromís tenim clares algunes línies d'actuació. En primer lloc, i per democratitzar l'accés a l'energia, desplegarem el Pla “100.000 Teulades”, per tal que 100.000 vivendes tinguen autoconsum amb plaques solars abans de 2027. A més a més, facilitarem la creació de Comunitats Energètiques Locals a totes les comarques i en municipis de més de 20.000 habitants al final de la legislatura a través de la participació i amb l’aval de l’Agència Valenciana de l’Energia.

D'altra banda, i pel que fa a desplegar d'una manera responsable territorialment les energies renovables, aprovarem un mapa amb les Zones de Desenvolupament Prioritari d’Energies Renovables tenint en compte criteris ecològics, territorials, paisatgístics, agrícoles i socials, per tal que les plantes de renovables s'ubiquen preferentment en zones ja degradades; a més a més, recorrerem les autoritzacions de plantes fotovoltaiques i eòliques promogudes pel Ministeri que compten amb informes ambientals o territorials desfavorables de la Generalitat.

Per últim, entenem que les administracions han de donar exemple, i per això contractarem l’electricitat de la Generalitat amb fonts d’energia 100% renovables i afavorirem que els ajuntaments s'hi puguen adherir.

Tot açò amb un objectiu: combatre el canvi climàtic des d'una transició energètica justa, sostenible i democràtica. Perquè no tenim Planeta B.