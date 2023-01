Orba suprime el 'bou embolat' de sus actos taurinos: “Estos actos no tienen cabida en la sociedad actual”

“No queremos celebrar este tipo de actos, pensamos que no tienen cabida en la sociedad actual y por eso el equipo de Gobierno decidió el pasado verano no contratar ni 'bous embolats' ni toro encajonado durante la semana taurina celebrada el pasado mes de agosto; el resto de actos, como 'bous al carrer' o los encierros se hicieron con normalidad, aunque se redujeron los actos”.

El alcalde de la localidad alicante de Orba, Ignasi Cervera, de Compromís, ha explicado así los motivos que les ha llevado a prescindir de estos actos taurinos, equiparándose, según explica, a otros municipios cercanos que también han renunciado al 'bou embolat' como Pedreguer, Ondara o Gata de Gorgos. Tavernes de la Valldigna o Sueca han decidido prescindir de cualquier modalidad de acto taurino.

Según Cervera, hasta ahora era la peña taurina de la localidad la que organizaba los diversos actos pero cuando se les comunicó la decisión de eliminar el 'bou embolat' y el toro encajonado, mostraron su disconformidad y decidieron no hacerse cargo, por lo que fue el Ayuntamiento el que se encargó de gestionarlo: “Fue una decisión tomada en el seno del Gobierno municipal con todas las consecuencias, ya sean positivas y negativas. Si los vecinos y vecinas nos tienen que premiar o pasar factura en las próximas elecciones es decisión suya, pero si salimos reelegidos se mantendrá la elimación de estas dos modalidades de 'bous al carrer'”.

Compromís se hizo con la alcaldía de Orba, hasta entonces en manos del PP, en el año 2015, al obtener cinco concejales, por los cuatro de los populares y dos del PSPV. Cuatro años más tarde, logró la mayoría absoluta con siete ediles, por dos de los socialistas y otros dos del PP.

Desde entonces 2015, según Cervera, se habían mantenido todos los actos taurinos, “pero el aumento del movimiento de concienciación sobre este tipo de actos ha hecho que una vez superada la pandemia y retomadas fiestas populares, se haya tomado esta decisión”.

“Consideramos que se trata de una decisión política que debe tomar el Gobierno municipal y que cuyo debate no se debe trasladar a la calle; no queremos que se hagan este tipo de actos con animales, no los entendemos en la sociedad actual independientemente del debate sobre si es o no maltrato animal”, afirma el alcalde.

Como informó elDiario.es, en el pasado el PP ya intentó proteger tanto las corridas de toros como los 'bous al carrer' mediante su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial. Sin embargo, el expediente finalmente quedó archivado en junio de 2012 ante el rechazo de dos de las entidades culturales consultadas y la abstención de otra de ellas, contando tan solo con un informe favorable.

Por ejemplo, el dictamen del Consell Valencià de Cultura aprobado en 2009 afirma textualmente que “en el caso de la modalidad del 'bou embolat”, resulta manifiesto el hecho que el animal es sometido a un dolor innecesario.

Por su parte, el informe de la Universitat de València (completo en el enlace) afirma que en cuanto a la protección de la integridad del animal, esta es “absolutamente imposible” en las corridas de toros, atendida la existencia del tercio de varas, las banderillas y el sacrificio: “Pero, también en la mayoría de modalidades del toro de calle se dan pautas de actuación que producen sufrimiento al animal, más claramente presentes en el 'bou embolat'. La violencia sacrificial, y por tanto el maltrato y la tortura, es un elemento indisoluble de la fiesta que, desde una perspectiva contemporánea, no puede ser incluida en una declaración de bien patrimonial inmaterial, por muy grande que sea el arraigo histórico y la implantación social”.

La la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos afirma directamente que estos actos taurinos populares “no tienen la suficiente entidad cultural” para su declaración como BIC.